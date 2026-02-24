SpiceJet की फ्लाइट में कथित तौर पर इंजन में खराबी की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की गई। विमान में कुल 150 यात्री सवार थे। जानकारी के मुतााबिक, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट ने तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया।

टेकऑफ के तुरंत बाद बड़ा संकट!

लेह जा रही SpiceJet की फ्लाइट SG121 को मंगलवार (24 फरवरी 2026) सुबह इंजन में तकनीकी खराबी आने के बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पायलट ने ऐहतियातन विमान को वापस मोड़ने का फैसला लिया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। विमान में करीब 150 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं।