नई दिल्ली की स्पेशल NIA कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

यह मामला पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से हवाला चैनलों के जरिए विदेशी धन प्राप्त करने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप है कि अपराध से कुल 8,94,87,639 रुपये (लगभग 8.95 करोड़ रुपये) की अवैध आय अर्जित की गई और बाद में यह धन आरोपियों को प्राप्त हुआ।

ईडी का यह मामला साल 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B, 121 और 121A तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए थे।

1 अक्टूबर, 2026 को स्पेशल NIA कोर्ट ने यासीन मलिक और 6 अन्य लोगों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी फंडिंग ली थी। अन्य आरोपियों में जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल रशीद शेख, शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मसरत आलम भट शामिल हैं।

आरोप है कि आरोपी अपनी विचारधारा और अलगाववाद व देश के कानून के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हवाला और अन्य आतंकवादी संगठनों से अलग-अलग तरीकों और चैनलों के जरिए फंड लेने में शामिल थे।

स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा ने आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद आरोप तय किए जाएं।

स्पेशल जज ने आदेश दिया था, “मैं यह मानता हूं कि पहली नज़र में, रिकॉर्ड में काफी सबूत हैं, जिसके आधार पर सभी सात आरोपियों, यानी ज़हूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम और अब्दुल राशिद शेख के खिलाफ पक्का शक है, जिसके लिए इन आरोपियों पर PMLA की धारा 3 के तहत जुर्म का आरोप लगाया जाना चाहिए, जिसकी सज़ा PMLA की धारा 4 के तहत हो सकती है।”

ईडी की जांच में पाया गया कि तय अपराधों से 8,94,87,639 रुपये की कमाई हुई, जिसे आरोपियों ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से हासिल किया।

कोर्ट ने कहा था कि NIA की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के मुताबिक, मलिक को सऊदी अरब से 15,75,595 रुपये मिले। इसमें कहा गया कि मलिक को कथित तौर पर जुर्म के पैसे के तौर पर कुल 30,75,595 रुपये का विदेशी फंड मिला।

ईडी का केस 2017 में दर्ज हुए NIA केस पर आधारित है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि मलिक, जो उस समय जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के हेड थे। उन्होंने 2015-16 के दौरान ज़हूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह और मसरत आलम के ज़रिए विदेशी फंड लिए थे।

ED के अनुसार, मलिक से जुड़े ईमेल से पता चला कि उसने विदेश से फंड जुटाने के लिए एक नेटवर्क बनाया था, जिसका इस्तेमाल JKLF को सपोर्ट करने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों और हिंसा को अंजाम देने के लिए किया गया था। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि पैसा कैश कूरियर के ज़रिए भेजा गया, जिन्होंने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से पैसे इकट्ठा किए और मलिक समेत हुर्रियत नेताओं तक पहुंचाया।

यासीन मलिक कौन है?

यासीन मलिक जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख अलगाववादी नेता है। वह प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का अध्यक्ष रह चुका है, जो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी में सशस्त्र उग्रवाद का नेतृत्व करने वाला पहला संगठन था। यासीन मलिक वर्तमान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

मई 2022 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने यासीन मलिक को आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और कश्मीर में आतंकवादी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यासीन मलिक पर जनवरी 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा में भारतीय वायुसेना (IAF) के चार जवानों की हत्या करने का आरोप है।