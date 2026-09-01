चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू किया था। इसके तहत अब तक 30 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। सोमवार को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में दिल्ली में 32.8% और महाराष्ट्र में 21.1% की कमी देखी गई।

दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वोटर लिस्ट में मतदाताओं की कुल संख्या पूर्व-एसआईआर के 1.45 करोड़ से घटकर ड्राफ्ट लिस्ट में 97.53 लाख और दिल्ली और महाराष्ट्र के 9.78 करोड़ से घटकर 7.71 करोड़ हो गई है। इसके साथ ही, 17 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तीसरे चरण में अब तक कुल 6.15 करोड़ मतदाता नाम हटाए जा चुके हैं।

एसआईआर के तीसरे चरण की चुनाव आयोग ने की थी घोषणा

चुनाव आयोग ने 14 मई को एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की थी। यह 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अब तक, इनमें से 17 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है, जबकि दो राज्यों (नागालैंड और त्रिपुरा) में अगले दो महीनों में जनगणना शुरू होने वाली है।

महाराष्ट्र में सीईओ कार्यालय के एक बयान से पता चला कि 3.56% मतदाताओं को मृत के रूप में चिह्नित किया गया था। 15.78% स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए/अनुपस्थित/अन्य थे और 1.81% कई जगहों पर नामांकित थे। इसके कारण उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे।

क्या कहते हैं दिल्ली के आंकड़े

दिल्ली में डेटा से पता चला कि लगभग एक-तिहाई (29.86%) मतदाताओं को अनुपस्थित/स्थानांतरित/अन्य की कैटेगरी में रखा गया था, 1.95% मृत पाए गए और 0.98% का नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिए गए थे, वे अगले एक महीने में फाइनल लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

तीसरे चरण में, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के शेष हिस्सों को कवर किया, जहां उसने कहा कि चल रहे जनगणना कार्य और मौसम की स्थिति के कारण एसआईआर बाद में आयोजित किया जाएगा। असम में भी एसआईआर आयोजित नहीं की जाएगी असम के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की लंबित लिस्ट प्रकाशित नहीं हो जाती, तब तक वह एसआईआर नहीं कराएगा।

तीन चरणों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कितने नाम हटे

अब तक, एसआईआर के कारण तीनों चरणों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13.37 करोड़ नाम हटाए गए हैं, जो एसआईआर से पहले की लिस्ट की तुलना में 14.1% की कटौती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा 32.80% नाम हटाए गए हैं, इसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 29.60%, तेलंगाना में 21.70%, महाराष्ट्र में 21.10% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 20.60% नाम हटाए गए हैं।

पिछले दो दशकों से, चुनाव आयोग ने गहन संशोधन (जहां वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार किया जाता है) नहीं किए थे, बल्कि इसके बजाय सालाना और चुनाव से पहले विशेष संक्षिप्त संशोधन करने का विकल्प चुना था, जिसमें मौजूदा लिस्ट में नाम जोड़े या हटाए जाते थे।

एसआईआर में चुनाव आयोग ने एक नई प्रक्रिया विकसित की है। इसके तहत सभी रजिस्टर्ड वोटरों को एक महीने के अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने होते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में हुए पिछले गहन संशोधन की लिस्ट में अपने नाम या अपने माता-पिता के नाम के साथ खुद को मैप करना होता है और अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होते हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती

चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के एसआईआर आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं ने सुप्रीम कोर्ट में आयोग की शक्तियों और एसआईआर में अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इस साल मई में अपने फैसले में एसआईआर आदेश को बरकरार रखा।

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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट जारी करने की तारीख में तीन बार बदलाव के बाद इसे अब प्रकाशित किया गया है। रिवाइज की गई नई टाइमलाइन के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर के बजाय 4 नवंबर को जारी की जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…