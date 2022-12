ISRO: हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल का सफल परीक्षण, हासिल हुए सभी जरूरी पैरामीटर

Joint Hypersonic Vehicle Trial Successful: ज्वाइंट हाइपरसोनिक व्हीकल के परीक्षण के दौरान व्हीकल ने हाई क्वालिटी का प्रदर्शन किया और सभी जरूरी पैरामीटर भी हासिल कर लिए गए।

ISRO: हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण (Photo- PTI/File)

Space Agency ISRO Successfully Conducts Joint Hypersonic Vehicle Trial: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार (9 दिसंबर) को मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) के साथ ज्वाइंट हाइपरसोनिक व्हीकल (Joint hypersonic vehicle) का सफलतापूर्वक परीक्षण (Successfully Trial) कर लिया। इस परीक्षण के दौरान व्हीकल ने हाई क्वालिटी (High Quality) का प्रदर्शन किया और सभी जरूरी पैरामीटर भी हासिल कर लिए गए। इस सफल परीक्ष के बाद अब देश की रक्षा ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये परीक्षण खासतौर पर चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक मजबूत हथियार साबित होगा।

