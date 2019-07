ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खियां जगजाहिर हैं। पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। लाख तल्खियों के बावजूद दोनों पार्टियां एक मुद्दे पर साथ आती नजर आ रही हैं। दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाने से संबंधित बिल पेश किया। यह बिल लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है।

इसके अलावा उन्होंने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 (Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill, 2019) भी पेश किया। इन दोनों बिल पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी दोनों बिल का समर्थन करेगी। इसके अलावा संसद में इस बिल को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल ने भी समर्थन का एलान किया है।

Samajwadi Party (SP) leader Ram Gopal Yadav announces in Rajya Sabha that the party will support the extension by 6 months of the President’s rule in Jammu & Kashmir which is ending tomorrow pic.twitter.com/o2uACCQcpZ

