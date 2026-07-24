दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन ने जहां केंद्र सरकार के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के लिए यह आंदोलन एक नए राजनीतिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। घायल प्रदर्शनकारियों की मदद करने, पुलिस से सवाल पूछने और छात्रों के बीच लगातार मौजूद रहने की उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पार्टी के नेताओं का मानना है कि अब डिंपल यादव केवल सांसद नहीं, बल्कि एक प्रभावी नेता के रूप में सामने आई हैं।

48 वर्षीय डिंपल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था। उस समय उन्हें मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में ज्यादा जाना जाता था। चुनाव में मिली हार के बाद उनकी राजनीतिक संभावनाओं पर भी सवाल उठे थे। हालांकि, अब जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान उनकी सक्रियता ने उनकी राजनीतिक छवि को नया आयाम दिया है।

पहले से तय थी रणनीति, लेकिन आगे की भूमिका ने सबको चौंकाया

सपा नेताओं के अनुसार, संसद सत्र शुरू होने से पहले हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि 20 जुलाई को संसद और जंतर-मंतर तक निकाले जाने वाले मार्च का नेतृत्व अखिलेश यादव की जगह डिंपल यादव करेंगी। उनके साथ आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव को रखा गया।

जब पुलिस ने सपा सांसदों को रोककर संसद मार्ग थाने पहुंचाया तो नेताओं ने डिंपल यादव को सुरक्षा के लिहाज से थाने के अंदर रहने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाए और बैरिकेड तक पहुंचकर छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की।

पार्टी के एक सांसद के मुताबिक, पुलिस लाठीचार्ज में घायल छात्रों को डिंपल यादव ने खुद पानी की बोतलें दीं और उनकी मदद की। एक प्रदर्शनकारी के बेहोश होने पर उसकी देखभाल करती उनकी तस्वीरें भी काफी चर्चा में रहीं।

सोनम वांगचुक से मुलाकात और सरकार पर हमला

जंतर-मंतर आंदोलन में यह दूसरी बार था जब डिंपल यादव सपा का चेहरा बनीं। इससे पहले 16 जुलाई को उन्होंने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी।

18 जुलाई को जब पुलिस सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई तो डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन स्थल पर सफेद चादरें लगाकर लोगों की नजरें रोकी गईं। उन्होंने इसे “देश के लिए कफन” जैसा बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी घायल होते हैं। उनके अनुसार, सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाने जैसा है और शांतिपूर्ण विरोध को रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

छात्रों के समर्थन में खुलकर आईं

घायल छात्रों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए डिंपल यादव ने लिखा कि वह छात्रों के आंदोलन में शामिल हुईं और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह छात्रों के साथ है। उन्होंने NEET विवाद पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “यह NEET नहीं, CHEAT है।” उन्होंने यह भी कहा कि तीन बच्चों की मां होने के नाते वह छात्रों और उनके परिवारों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हैं।

शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के मुद्दों पर बढ़ी सक्रियता

पार्टी सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय से डिंपल यादव शिक्षा, रोजगार और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। संसद में भी सपा की युवा सांसद इकरा हसन, प्रिया सरोज और पुष्पेंद्र सरोज अक्सर उनके साथ दिखाई देते हैं।

सपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, पिछले एक साल से डिंपल यादव पार्टी के युवा नेताओं की उस टीम का नेतृत्व कर रही हैं, जो जरूरतमंद छात्रों की पहचान कर उन्हें पढ़ाई और करियर में मदद दिलाने का काम करती है। अंतिम निर्णय डिंपल यादव ही लेती हैं, जिसके बाद पार्टी के सांसद और विधायक उनकी सहायता करते हैं।

यूपी चुनाव की रणनीति में भी दिख सकता है असर

पार्टी के एक सांसद का कहना है कि डिंपल यादव ने सुझाव दिया है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का अभियान जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान उठे शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए।

संसद के भीतर भी उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क जब अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा उठा रहे थे, तब डिंपल यादव ने उनका माइक चालू कराने की मांग करते हुए आगे बढ़कर आवाज उठाई थी।

पहले भी दिखा था मुखर अंदाज

पिछले वर्ष जुलाई में जब दिल्ली के एक मौलवी की टिप्पणी को लेकर एनडीए की महिला सांसदों ने सपा को घेरने की कोशिश की थी, तब डिंपल यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर वे मणिपुर की महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन करतीं तो ज्यादा बेहतर होता।

मैनपुरी से जीत के बाद बदली पहचान

सपा नेताओं के मुताबिक, डिंपल यादव के राजनीतिक बदलाव की शुरुआत 2022 के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से हुई, जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सीट बरकरार रखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दो लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इसी चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव के समानांतर उत्तर प्रदेश में, खासकर महिला उम्मीदवारों के समर्थन में व्यापक प्रचार भी किया।

उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतकर बड़ा प्रदर्शन किया, जबकि भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि जंतर-मंतर आंदोलन में डिंपल यादव की सक्रिय भूमिका ने संगठन में उनकी स्थिति को और मजबूत किया है। अब अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में उन्हें लोकसभा में पार्टी का स्वाभाविक दूसरा प्रमुख चेहरा माना जाने लगा है।

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पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इसके बाद अब सोनम वांगचुक ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है। सोनम वांचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, “भूख हड़ताल खत्म जवाबदेही की शुरुआत! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक