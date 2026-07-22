दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी सांसद प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं ने विधान भवन और अटल चौक के पास प्रदर्शन किया, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े अपडेट्स यहां पढ़ें।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को पुलिस द्वारा जबरन हटाये जाने के विरोध में राज भवन की तरफ जा रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लखनऊ के इको गार्डन ले गयी।

हजरतगंज के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि लगभग 300 लोगों को हिरासत में लेकर इको गार्डन लाया गया था। इसके अलावा राज्य के अलग-अलग जिलों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए।

अमेठी, बाराबंकी में प्रदर्शन

अमेठी में सपा के कार्यकर्ताओं ने देर शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमेठी में आंबेडकर चौराहे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शुक्ला की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ. बीआर आंबेडकर की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल तथा प्रियंका समेत कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिये जाने के खिलाफ नारेबाजी की।

बाराबंकी में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार शाम शहर के छाया चौराहे के पास विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिये जाने की निंदा करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों से में प्रदर्शन किया गया।

दिल्ली पुलिस ने बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को रिहा कर दिया। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को भेजा लेकिन उनकी बातचीत बेनतीजा रही।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने को लेकर यूपी में विरोध प्रदर्शन किए गए।

यह भी पढ़ें- ‘अंबानी की शादी पर हजारों करोड़…’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।