देश के दक्षिणी भागों में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने केरल और लक्षद्वीप में बारिश और कर्नाटक में आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले दो से तीन दिनों के दौरान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया है।

मौसम एजेंसी ने मंगलवार को जारी एक पूर्वानुमान में 26 से 29 मई तक केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु , आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही गरज और तेज हवाएं भी चलेंगी।

महाराष्ट्र में बारिश की संभावना

महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों और गोवा में भी 26 से 28 मई के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में भी 27 और 28 मई को ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने कर्नाटक में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली और 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की भविष्यवाणी की है। दक्षिण कर्नाटक में भी 26 से 29 मई तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है।

नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग ने 26 से 27 मई तक असम और मेघालय के कुछ अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। 28 से 31 मई तक इन दोनों राज्यों और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग स्थानों में 26, 30 और 31 मई को भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद

उत्तर भारत में कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ , दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है। राजस्थान में भी 28 और 29 मई को इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। 28 और 29 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आंधी-तूफान आ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 28 से 31 मई के बीच कुछ दिनों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है।

दिल्ली-NCR में झुलसाने वाली गर्मी के बीच राहत की खबर

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो-तीन दिनों में बारिश होने की संभावना है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें