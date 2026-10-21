देश में आने वाले वक्त में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच राजनीतिक मुकाबला तेज हो रहा है। इसी बीच, दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि 2029 के लोकसभा चुनावों के समय उनकी भूमिका अहम हो सके।

भारतीय जनता पार्टी की नजर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक गतिविधियों पर है। नायडू बीजेपी के प्रमुख सहयोगी हैं। वे अपनी राजनीतिक समझ और रणनीति के लिए जाने जाते हैं।

वहीं, कांग्रेस की नजर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी पर है। अभी तक जगन ने यह साफ नहीं किया है कि वे भविष्य में किस राजनीतिक गठबंधन के साथ जाएंगे या क्या किसी नए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे।

हाल ही में जगन मोहन रेड्डी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून पास कराने में मदद करना उनकी गलती थी। उन्होंने इस फैसले पर अफसोस जताया। यह कानून 2023 में बनाया गया था। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। जिसमें प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता।

इस व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास समिति के तीन में से दो सदस्य होते हैं। इसलिए आलोचकों का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का प्रभाव अधिक हो सकता है। जगन के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियों को उम्मीद जगी है कि भविष्य में जगन बीजेपी और NDA से दूरी बना सकते हैं और विपक्षी दलों के साथ आने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, जगन ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं किया है।

कुछ पर्यवेक्षकों (Observers) का मानना ​​है कि जगन के एक बड़े मुद्दे पर बदले रुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय से हाल की मुलाकात से संकेत मिलता है कि दोनों नेता अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव कर सकते हैं।

जगन के बदले रुख और नायडू की विजय से मुलाकात के क्या हैं राजनीतिक मायने?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, आंध्र प्रदेश में दशहरा के अवसर पर आयोजित बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम “विजयवाड़ा उत्सव 2.0” में शामिल हुए थे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजय के लिए रेड कार्पेट बिछाया।

नायडू ने विजय से मुलाकात का इस्तेमाल केवल सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से अपने संपर्क बढ़ाने के लिए भी किया। आंध्र प्रदेश बीजेपी के साथ काम कर चुके एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि नायडू इस मुलाकात के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, नायडू दक्षिण भारत के दलों को साथ लाने की कोशिश करके बीजेपी नेतृत्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे किसी भी राजनीतिक पक्ष के साथ जा सकते हैं और भविष्य में अपने दम पर दबाव बनाने वाला एक समूह खड़ा कर सकते हैं।

बीजेपी नेता ने कहा कि नायडू ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है, जब बीजेपी कई मुद्दों पर दबाव का सामना कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने कभी नायडू को कम करके नहीं आंका है। राजनीति में गठबंधन अक्सर जरूरत और फायदे के हिसाब से बनते हैं।

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के एक नेता के अनुसार, नायडू की विजय से मुलाकात का समय भी काफी अहम है। उनका कहना है कि युवा और छात्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे समय में विजय से मुलाकात के जरिए नायडू ने युवाओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे उनकी भावनाओं को समझते हैं।

TDP नेता ने कहा कि फिलहाल NDA में ऐसे नेताओं की कमी है, जो नई पीढ़ी यानी Gen Z की सोच और भावनाओं को समझ सकें। उनके मुताबिक, तमिलनाडु में युवाओं के समर्थन से विजय और उनकी पार्टी TVK का सत्ता तक पहुंचना और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस मुलाकात से नायडू की NDA में स्थिति और मजबूत हो सकती है।

नायडू की पार्टी ने क्या सफाई दी?

हालांकि, TDP के संसदीय दल के नेता लावु कृष्ण देवरायलु ने कहा कि नायडू और विजय की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना था।

उन्होंने बताया कि नायडू नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यह मुद्दा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सुपर अल नीनो की आशंका और उसके खेती पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ऐसी परियोजनाओं की जरूरत और बढ़ गई है।

उनके अनुसार, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी नदियों को जोड़ने के मुद्दे पर सहमत हैं। इससे आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक को भी फायदा हो सकता है। इसका मकसद बेहतर बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

कृष्ण देवरायलु ने कहा कि आंध्र प्रदेश की TDP सरकार किसानों के हित में कई योजनाओं पर काम कर रही है। उनके मुताबिक, 2019 से 2024 के बीच पिछली जगन सरकार के दौरान कुप्रबंधन के कारण सिंचाई की कोई बड़ी परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब उनकी सरकार इन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की योजना इन सभी परियोजनाओं में सबसे बड़ी है और नायडू की पहल के पीछे यही मुख्य वजह है।

DMK असमंजस में, आगे क्या होगी रणनीति?

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में मई में हुए घटनाक्रम के बाद DMK की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने DMK से अपना गठबंधन तोड़कर विजय के नेतृत्व वाली सरकार का साथ देने का फैसला किया। इसके बाद DMK अभी तक अपनी आगे की रणनीति तय नहीं कर पाई है।

दूसरी ओर, बीजेपी ने DMK से संपर्क साधने की कोशिश की है। बीजेपी चाहती है कि महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने में DMK मदद करे। यह विधेयक अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। लेकिन DMK के सामने मुश्किल यह है कि वह बीजेपी के साथ जाने के राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंतित है।

डीएमके के एक नेता ने कहा कि पार्टी को कांग्रेस का विरोध करना है, लेकिन सीधे बीजेपी के साथ गठबंधन करना भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे अच्छा विकल्प एक तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना तलाशना है, जिसमें न कांग्रेस हो और न बीजेपी।

DMK नेता के मुताबिक, तमिलनाडु में जिन राजनीतिक दलों को विजय की TVK से अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है, वे तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं।

पिछले महीने DMK की नेता कनिमोझी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेताओं शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की संस्थापक ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इन बैठकों का उद्देश्य गैर-कांग्रेसी और गैर-बीजेपी विपक्षी दलों को साथ लाने की संभावनाएं तलाशना था।

हाल ही में DMK सांसदों की बैठक भी हुई। लोकसभा में DMK के 22 और राज्यसभा में आठ सांसद हैं। इस बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को खत्म करने और चुनावों में दोबारा बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। बीजेपी पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है।

DMK के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में तेजी से आ रही गिरावट और बीजेपी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का लगातार बचाव किए जाने से काफी चिंतित है।

अमित शाह के ‘चिट्टा रावण’ दहन ने 2016 की यादें की ताजा, पंजाब में थी BJP-SAD सरकार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब के दौरे पर थे। शाह के इस दौरे की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की जिनकी पिछले सप्ताह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अमित शाह लुधियाना के ऐतिहासिक दरेसी ग्राउंड में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए जहां ‘चिट्टा रावण’ जलाया गया जिसका संबंध अमित शाह के ‘नशा मुक्त पंजाब’ अभियान से था। पढ़ें पूरी खबर।