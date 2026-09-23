दक्षिण दिल्ली के एक सार्वजनिक पार्क में 17 वर्षीय किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों की छात्राओं में गुस्सा है। बुधवार को करीब 200 छात्राओं ने लेडी श्री राम कॉलेज (LSR) के पास प्रदर्शन किया। छात्राओं ने पीड़िता के समर्थन में मार्च निकाला और इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से उठाई जा रही चिंताओं को सामने रखा।

प्रदर्शन की शुरुआत LSR के पास बने ‘पिंक पुलिस बूथ’ से हुई। छात्राओं का आरोप है कि यह बूथ अक्सर खाली रहता है और कॉलेज के आसपास महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन में LSR के अलावा मिरांडा हाउस और गार्गी कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हुईं। डॉ. बीआर आंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी मार्च में शामिल हुए।

‘पुलिस बूथ के पास भी सुरक्षित महसूस नहीं करतीं छात्राएं’

LSR की प्रथम वर्ष की छात्रा अनन्या ने बताया कि थिएटर प्रैक्टिस के बाद देर से कॉलेज से निकलना उनके लिए डर और असहजता भरा अनुभव होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज के पास मौजूद पिंक पुलिस बूथ अक्सर बिना पुलिसकर्मी के रहता है।

उन्होंने कहा कि कॉलेज के बाहर माहौल सुरक्षित नहीं है और कुछ पुरुष महिला छात्रों को देखकर अश्लील हरकतें करते हैं। छात्राओं का कहना है कि इलाके में सुरक्षा को लेकर ऐसी चिंताएं लंबे समय से बनी हुई हैं।

बुधवार को राजधानी नई दिल्ली के एक पार्क में छात्रों ने गैंगरेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। (Photo Source: Express)

‘यह सिर्फ LSR का मुद्दा नहीं’

प्रदर्शन में छात्राओं ने ‘पितृसत्ता मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए। मार्च में शामिल एक आयोजक ने कहा कि यह केवल LSR का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं और महिलाओं के रात में बाहर निकलने पर उन्हें ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है।

छात्राओं ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें रोकने या उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाने के बजाय सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है।

RAKCON हॉस्टल की छात्राओं ने भी बताई परेशानी

प्रदर्शन LSR के पिछले गेट से आगे बढ़ते हुए रिंग रोड के आसपास स्थित संस्थानों तक पहुंचा। मार्च राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग (RAKCON), लाजपत नगर के पास से भी गुजरा। यहां हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने भी घटना के बाद इलाके में बढ़ी चिंता के बारे में बताया।

उत्तराखंड की रहने वाली RAKCON की प्रथम वर्ष की बीएससी नर्सिंग छात्रा न्गावांग गात्सो ने कहा कि कॉलेज के शिक्षकों ने छात्रों को बाहर निकलते समय समूह में जाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को किताबें खरीदने के लिए बाहर निकलते समय भी छात्राएं साथ गईं।

‘दिल्ली आते ही मिली अकेले बाहर न निकलने की सलाह’

तिब्बत की प्रथम वर्ष की बीएससी नर्सिंग छात्रा यांगजॉम ने कहा कि उन्हें दिल्ली आए अभी एक दिन ही हुआ था और सबसे पहली हिदायत बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की मिली। उन्होंने बताया कि सीनियर छात्रों और शिक्षकों ने उन्हें कॉलेज के गेट के बाहर अकेले न घूमने की सलाह दी है। कई छात्राओं के लिए यह घटना दिल्ली में उनके कॉलेज जीवन की शुरुआत के साथ ही सुरक्षा को लेकर चिंता का कारण बन गई है।

प्रदर्शन के दौरान शाम होने लगी तो कॉलेज के आसपास पर्याप्त रोशनी नहीं होने की समस्या भी साफ नजर आई। (Express Photo by Tashi Tobgyal)

अंधेरा बढ़ने के साथ सामने आई स्ट्रीट लाइट की समस्या

प्रदर्शन के दौरान शाम होने लगी तो कॉलेज के आसपास पर्याप्त रोशनी नहीं होने की समस्या भी साफ नजर आई। छात्राओं ने इलाके में खराब और कम संख्या में मौजूद स्ट्रीट लाइट को लेकर सवाल उठाए।

LSR की प्रिंसिपल कनिका के. आहूजा ने बताया कि कॉलेज अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के आसपास की गलियों, खासकर पिछले गेट और उससे जुड़े पार्कों के पास पुलिस की गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कॉलेज में संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसएचओ के साथ बैठक भी की गई। इस बैठक में छात्राओं को भी शामिल किया गया, ताकि सुरक्षा और तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कॉलेज प्रशासन ने कहा कि वह कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कॉलेज के शिक्षक और काउंसलर भी छात्रों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। कॉलेज की सभी कक्षाएं गुरुवार से ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी।

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने राजधानी के सभी डार्क स्पॉट वाले इलाकों की पहचान करने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCPs) को दिया है। साथ ही उन डार्क स्पॉट वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच का निर्देश भी दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।