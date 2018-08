जम्मू-कश्मीर में गुरुवार (30 अगस्त) को पुलिसकर्मियों के कम से कम चार करीबी रिश्तेदारों का आतंकियों ने अपहरण कर लिया। सूत्रों के मुताबिक, दक्षिणी कश्मीर के चार जिलों शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग में संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों के घरों पर छापा मारा। इसके बाद आतंकवादी उनके घरों से उनके बेटों और भाइयों को उठा ले गए। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कश्मीर के आईजी एसपी पाणि ने कहा,” हम इस मामले को देख रहे हैं। हमें अभी तक औपचारिक रूप से कोई शिकायत नहीं मिली है।”

ये खबर उस घटना के ठीक एक दिन बाद आई है। जब जम्मू और कश्मीर पुलिस के चार पुलिसकर्मियों की संदिग्ध आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। जबकि सेना पर भी ऐसे आरोप लगाए गए थे, जिसमें आतंकवादियों के घरों को जला दिया गया था। ये दोनों ही घटनाएं शोपियां जिले में ही हुई थीं। सेना ने इन आरोपों से इंकार किया है। उसी दिन, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिज्‍ब उल मुजाहिदीन के आॅपरेशन प्रमुख रिजाज़ नईकू के पिता को भी गिरफ्तार किया था।

