कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के अवसर पर विवाह के बाद अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रिश्तों के बारे में भी खुलकर बात की। कांग्रेस की शीर्ष नेता ने कहा कि शुरुआत में वह इंदिरा गांधी से बहुत डरती थीं। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह इंदिरा गांधी को ‘मां’ या ‘मम्मी’ कहकर बुलाएं, लेकिन उनके लिए मां का अर्थ केवल उनकी इतालवी मां थीं, जिन्होंने जन्म दिया था।

सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” हालांकि, सोनिया गांधी ने बताया कि समय के साथ इंदिरा गांधी के साथ उनका रिश्ता सहज होता गया और धीरे-धीरे उन्होंने उन्हें ‘मां’ कहकर बुलाना शुरू कर दिया।

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बाद में मजबूत हुआ रिश्ता

सोनिया गांधी यह भी कहा कि इंदिरा गांधी को करीब से जानने और समझने में उन्हें समय लगा, लेकिन बाद में उनके बीच ऐसा आत्मीय रिश्ता बन गया कि वह उनसे निजी मामलों और व्यक्तिगत समस्याओं पर भी चर्चा कर सकती थीं। सोनिया ने कहा कि वह जिन विषयों पर इंदिरा गांधी से बात कर लेती थीं, उन पर अपने पिता या यहां तक कि अपनी मां से भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी के साथ उनका रिश्ता धीरे-धीरे एक भरोसेमंद और आत्मीय संबंध में बदल गया था। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी से उन्हें अनुशासन, साहस और दृढ़ विश्वास के बारे में सीखने को मिला।

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राजीव गांधी के साथ रोमांस जादुई था

सोनिया गांधी ने अपने पति एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ प्रेम संबंधों को याद करते हुए कहा कि उन दोनों का रोमांस जादुई था। अपनी पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के अवसर पर राजीव गांधी के साथ शुरुआती मुलाकातों, प्रेम संबंधों और विवाह से जुड़े कई दिलचस्प प्रसंग साझा किए। उन्होंने आगे बताया कि जब राजीव गांधी भारत लौट गए और वह इटली चली गईं, तब दोनों के बीच पत्रों के जरिए संवाद जारी रहा। वे रोज एक-दूसरे को पत्र लिखते थे और अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है, यह साझा करते थे।

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