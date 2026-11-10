Sonia Gandhi Memoir Belonging A Journey of Love: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ की बिक्री मंगलवार से शुरू हो गई है। सोनिया ने अपनी इस किताब को अपना संस्मरण बताया है और साथ ही उन्होंने कहा कि यह किताब उनकी राजनीति नहीं बल्कि गांधी परिवार और अपनी निजी जिंदगी के बारे में है।

अपने संस्मरण में सोनिया गांधी ने अपना एक गहरा दर्द पहली बार दुनिया के सामने सार्वजनिक किया है। किताब में उन्होंने बताया कि अपने एक बेटे की मौत की जिक्र किया जो राहुल गांधी से बड़ा था।

फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाया था बच्चा

उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 1969 में समय से पहले यानी प्री मैच्योर एक बच्चे ने जन्म लिया, जो उनका बड़ा बेटा था, लेकिन एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। उस नवजात बच्चे को उनके पति राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी ने दिल्ली के महरौली स्थित उनके ससुर फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाया था।

सोनिया गांधी का यह संस्मरण हार्पर कॉलिन्स की ओर से पब्लिश किया गया है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि सितंबर 1968 की एक सुबह उनके प्रेग्नेंट होने की खबर से गांधी परिवार में खुशी छा गई। आमतौर पर गंभीर रहने वाली इंदिरा गांधी ने उन्हें गले लगाया, चूमा और खुशी से कहा, एक बड़ा बच्चा, एक और बच्चे को जन्म देने वाला है! हालांकि, परिवार की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी।

दो माह पहले जन्मा था बच्चा

सोनिया ने किताब में आगे लिखा, “नार्मल डिलीवरी के जरिए निर्धारित समय से करीब दो माह पहले बेटे को जन्म दिया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने बच्चे की पहली आवाज सुनी, जब उसे इनक्यूबेटर में रखा जा रहा था। बाद में राजीव गांधी उन्हें बच्चे को दिखाने भी लेकर आए। वह घने काले बालों और लंबी, पतली उंगलियों वाला छोटा, लेकिन पूरी तरह विकसित बच्चा था।”

उन्होंने आगे बताया, “हम दोनों (सोनिया और राजीव) उसे काफी देर तक देखते रहे। राजीव का हाथ मेरे कंधे पर था। हमें उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया था।” हालांकि, चिकित्सकों ने बच्चे के बचने को लेकर आशंका जताई थी।

अगले दिन ही हुई मौत

कांग्रेस नेता के मुताबिक, “सुबह करीब 6.30 बजे राजीव ने उन्हें बताया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने लिखा, मैं बार-बार पूछती रही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्यों-क्यों? हम दोनों सदमे में थे और पूरी तरह टूट चुके थे। हमने एक-दूसरे को कसकर पकड़ लिया। मैं फूट-फूटकर रोई और राजीव भी खूब रोए।”

उनकी सास इंदिरा गांधी दिल्ली से बाहर थीं, पोते की मौत की खबर सुनते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में रद्द कर दिया और अस्पताल पहुंची।

अंतिम संस्कार को लेकर हुआ था गहन विचार

किताब के मुताबिक, “इंदिरा ने उन्हें (सोनिया) गले से लगाया। उनकी आंखे भी लाल और सूजी हुई थीं। वह काफी देर तक उनके साथ बैठी रहीं। इसके बाद बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार के सामने मुश्किल आ गई। सोनिया के मुताबिक, हिंदू परंपरा में नवजात शिशु का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। ईसाई और पारसी कब्रिस्तानों में भी उसे दफनाना संभव नहीं था।”

सोनिया ने बताया, “नदी में बच्चे को प्रवाहित करने का विचार उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें ओखला बैराड में एक शव का दृश्य याद आ गया, जिसे कूड़े के ढेर के पास आवारा कुत्ते नोट रहे थे। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में नहीं बहाने दूंगी। आखिरकर, बच्चे को महरौली स्थित फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाने का फैसला किया गया।”

किताब में बताया गया, “राजीव और संजय ने गुलाबी बोगनवेलिया की एक खूबसूरत झाड़ी के नीचे चारदीवारी के भीतर बाईं ओर गहरी कब्र खोदकर बच्चे को दफनाया। उन्होंने आगे लिखा, जब भी वे वहां जाते, उस जगह पर एक फूल रखकर आते थे।”

सोनिया के मुताबिक, उन्हें प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। इंदिरा गांधी उनके खानपान, टहलने और एक्सरसाइज का ध्यान रखती थीं। हालांकि, बच्चे को खोने के बाद वह लंबे समय तक अवसाद, हीनभावना और अपराधबोध से जूझती रहीं।

एक अखबार में छपा था

इस मुश्किल दौर में इसे लेकर एक दक्षिणपंथी विपक्षी अखबार में एक लेख भी छप गया जिसने उनके घावों को और गहरा कर दिया। लेख में कथित तौर पर कहा गया कि इंदिरा गांधी एक ‘नाजायज बच्चे की दादी’ बनने में असफल रहीं। सोनिया ने आगे लिखा कि इन शब्दों ने उनके दिल पर गहरा जख्म छोड़ा। उन्हें समझ नहीं आया कि किसी के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है।

फिर राहुल का हुआ जन्म

समय के साथ दुख का बादल धीरे-धीरे छंटने लगा। अक्टूबर 1969 में सोनिया गांधी ने राजीव को दोबारा प्रेग्नेंट होने की बात बताई। इसके बाद 19 जून 1970 को उन्होंने अपने दूसरे बच्चे राहुल गांधी को जन्म दिया।

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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में राजीव गांधी की हत्या से पहले राहुल गांधी की ओर से कही गई डरावनी बात का जिक्र किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें