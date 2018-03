सोनिया गांधी ने बताया- कहां से सीखी हिंदी, जब राजीव ने कराई थी पहली मुलाकात तो इंदिरा गांधी ने फ्रेंच में की थी बात

राजीव गांधी से शादी करने के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्‍यक्ष सोनिया गांधी को इटली छोड़कर भारत आना पड़ा था। यूपीए की मौजूदा अध्‍यक्ष को उस वक्‍त भाषा को लेकर काफी परेशानी हुई थी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्‍कार में सोनिया गांधी ने बताया कि उनकी सास और भारत की तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे घर में हिंदी बोलने के लिए कहती थीं, जिसके बाद उन्‍होंने भारत की मातृभाषा को सीखने का इरादा बनाया था। सोनिया गांधी ने कहा, ‘दिल्‍ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक बहुत छोटा सा हिंदी संस्‍थान था। मैंने वहां से कुछ कोर्स किए थे। लेकिन, मुझे हिंदी से ज्‍यादा अंग्रेजी बोलने की बुरी आदत थी। इसके बावजूद मैंने वहां हिंदी पढ़ना, लिखना और व्‍याकरण के बारे में सीखा था। उस कोर्स से मुझे सार्वजनिक तौर पर हिंदी बोलने में बहुत मदद मिली थी। मेरे लिए शुरुआत में यह (हिंदी सीखना) बेहद कठिन था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने हिंदी सीखी। हिंदी सीखना मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण रहा था।’ सोनिया ने बताया कि राजीव ने जब पहली बार इंदिरा गांधी से मिलाया था तो उन्‍होंने उनसे अंग्रेजी या इतालवी में नहीं, बल्कि फ्रेंच भाषा में बात की थी। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘…उस वक्‍त मैं कैंब्रिज में पढ़ने आई थी। मैं तब अंग्रेजी बिल्‍कुल ही नहीं जानती थी। इस भाषा को सीखना शुरू ही किया था। इसके कारण इंदिरा गांधी ने मुझसे फ्रेंच में बात की थी।’

