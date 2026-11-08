Sonia Gandhi Revisits Diwali Memories: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते वर्षों की दिवाली के जश्न की यादें साझा कीं। उन्होंने परिवार की परंपराओं, त्योहार के पकवानों और उन सजावटों को याद किया, जिनसे कभी गांधी निवास जगमगा उठता था।

वीडियो में सोनिया अपनी बेटी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं। दोनों मिलकर याद कर रही हैं कि परिवार किस तरह त्योहार मनाता था। प्रियंका की बेटी, मिराया वाड्रा भी इसमें दिखाई देती हैं।

घर के हर कोने में दीये जगमगा उठते थे- सोनिया गांधी

सोनिया ने याद किया कि दिवाली हमेशा एक खास मौका होता था, जब घर के लगभग हर कोने में दीये जगमगा उठते थे। दीये तालाब के चारों ओर, बरामदे में और रास्तों पर रखे जाते थे। घर के प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति रखी होती थी, जहां परिवार अपना पहला दीया जलाता था।

Revisiting my early memories of celebrating Diwali – the traditions, the festivities and the little moments that made it so special 🪔✨



Wishing everyone a Happy Diwali pic.twitter.com/GzFavNc6Vo — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 8, 2026

प्रियंका ने भी इन उत्सवों के बारे में बात की और याद किया कि कैसे दिवाली के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लोग उनके घर आते थे और बगीचे में इकट्ठा होते थे। बातचीत जल्द ही पटाखों की ओर मुड़ गई। सोनिया को याद आया कि वे इस मौके के लिए पटाखे और फुलझड़ियां खरीदने चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली जाया करती थीं।

फुलझड़ियां बहुत पसंद थीं- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने बताया कि उन्हें फुलझड़ियां बहुत पसंद थीं, लेकिन अनार जैसे पटाखे उन्हें उतने अच्छे नहीं लगते थे। सोनिया ने उन दिनों की दिवाली के मौसम को भी याद किया। उन्होंने बताया कि तब आसमान एकदम साफ और नीला होता था, एक ऐसा नजारा जो आजकल शायद ही देखने को मिलता है।

सोनिया गांधी ने लोगों को भी दी दिवाली की शुभकामनाएं

परिवार की दिवाली परंपराओं में खान-पान भी एक अहम हिस्सा था। सोनिया को याद है कि उत्सव के दौरान कश्मीरी व्यंजन परोसे जाते थे। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए सोनिया ने लिखा, “दिवाली मनाने की अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर रही हूं, वे परंपराएं, वे उत्सव और वे छोटे-छोटे पल जिन्होंने इसे इतना खास बना दिया था।” साथ ही, उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं।

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तीखे तंदूरी चिकन से लेकर रोजमर्रा की अरहर दाल तक, सोनिया गांधी की आने वाली किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ इस बात की एक झलक दिखाती है कि कैसे भारतीय खाना, परिवार की परंपराएं और साड़ी इटली से भारत तक के उनके सफर का हिस्सा बनीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…