सोनिया गांधी की भारतीय राजनीति में एंट्री न तो पहले से तय थी और न ही इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें कांग्रेस की कद्दावर नेता बना दिया। भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों में से एक का हिस्सा होने के बावजूद वे कई सालों तक अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ एक निजी जीवन बिताने में ही संतुष्ट रहीं। लेकिन 1991 में राजीव की हत्या ने आखिरकार उनके जीवन की दिशा और दशा ही बदल दी और उन्हें राजनीति में खींच लाई।

द गार्डियन को दिए अपने इंटरव्यू में 79 वर्षीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से अपनी पहली मुलाकात, इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते और अपने उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिस वजह से उन्हें कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी। यह इंटरव्यू उनके संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के रिलीज होने से पहले जारी किया गया।

‘पहली नजर का प्यार’

1960 के दशक में राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए सोनिया ने इसे पहली नजर का प्यार कहा। उन्होंने कहा कि उस समय वह 18 साल की थीं और कैम्ब्रिज के एक लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे दोनों एक ग्रीक रेस्टोरेंट में मिले थे।

उन्होंने कहा, “यह ‘कू द फूद्रे’ (coup de foudre) था।” (यह फ्रांसीसी मुहावरा है, जो पहली नजर में प्यार होने पर इस्तेमाल होता है।) उन्होंने बताया कि वह राजीव की ओर केवल इस वजह आकर्षित नहीं हुईं कि वह देखने में अच्छे थे, बल्कि इसलिए भी कि उनकी आंखों से उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा था, उसने उन्हें काफी प्रभावित किया। उन्होंने राजीव को प्यार करने वाला, सुकून देने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान बताया।

सोनिया ने यह भी कहा कि उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के से उन्हें प्यार हुआ है, वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पोता और इंदिरा गांधी का बेटा है।

‘अखबारों में दिखाया जाता था सख्त’

सोनिया गांधी साल 1968 में भारत आ गईं। शुरुआत में दोनों यानी राजीव और सोनिया, इंदिरा गांधी के साथ रह रहे थे। अपनी सास के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए, सोनिया ने ‘द गार्डियन’ को बताया कि शुरुआत में वह इंदिरा के प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व से घबरा जाती थीं।

हालाँकि, उन्होंने कहा कि घर पर इंदिरा की छवि, अखबारों में अक्सर पेश की जाने वाली उनकी छवि से अलग थी। सोनिया ने कहा, “अखबारों में उन्हें सख्त या कठोर रूप में दिखाया जाता था, लेकिन घर पर वह बिल्कुल किसी भी अन्य माँ की तरह थीं।”

‘इंदिरा गांधी दिल से एक लोकतांत्रिक थीं’

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इंदिरा ने एक बार उनसे शेयर किया था कि वह पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर कितनी डरी हुई थीं। सोनिया ने माना कि उनकी सास को कभी-कभी गुस्सा आ जाता था, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस पद के साथ आने वाले दबाव और अकेलेपन को देखा था। उन्होंने याद किया कि कैसे इंदिरा दिन-रात काम करती थीं, और लगातार हमलों व राजनीतिक दबाव का सामना करती थीं।

1975 में लगाए गए इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, “मुझे हमेशा लगता है कि इंदिरा गांधी दिल से एक लोकतांत्रिक इंसान थीं।” उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि खुद इंदिरा गांधी भी बाद में इस फैसले को लेकर असहज हो गई थीं और यह अनुभव निश्चित रूप से उन पर एक भारी बोझ की तरह रहा होगा।

कई सालों तक, राजीव के साथ सोनिया का जीवन राजनीति से काफी दूर रहा। राजीव एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। इस दंपति ने अपने दो बच्चों, राहुल और प्रियंका को पाला, जबकि सोनिया धीरे-धीरे भारतीय जीवन शैली में ढलती गईं।

1984 में हत्या के बाद बदल गए हालात

अक्टूबर 1984 में ये हालात अचानक बदल गए, जब नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। सोनिया ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर वे तुरंत वहां पहुंचीं, जहां उनकी सास खून से लथपथ पड़ी थीं।

‘द गार्डियन’ को दिए अपने बयान में, सोनिया ने बताया कि जब इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने इंदिरा को अपनी गोद में ले रखा था। उन्होंने कहा कि रास्ते में ही उन्हें लग गया था कि उनकी सास उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही हैं, और उन्हें फिर डर सताने लगा कि उनकी मौत हो चुकी है।

जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने

इस घटना ने राजीव के कंधों पर अचानक ऐसी राजनीतिक जिम्मेदारी डाल दी, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सोनिया ने याद करते हुए बताया कि जब इंदिरा गांधी का शव अस्पताल में ही था, तब राजीव ने उन्हें बताया कि उनसे प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कहा गया है। सोनिया ने उनसे राजनीति से दूर रहने को कहा था; उन्होंने उस पल को ऐसे बयां किया मानो “उनके दिल में कोई छुरा घोंप दिया गया हो”।

हालांकि, अपनी मां की हत्या के बाद राजीव ने सरकार की कमान संभाल ली। सोनिया ने ब्रिटिश पब्लिकेशन को बताया कि इसके बाद पूरा परिवार डर के साये में जीने लगा। उनके जीवन में सुरक्षा का पहरा हमेशा के लिए आ गया और उनके बच्चों की वह आजादी तक छिन गई।

उन्होंने बताया कि जब भी राजीव किसी कार्यक्रम से देर से लौटते तो वह हमेशा बहुत परेशान रहती थीं। उन्होंने आगे बताया कि उनके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं अगला नंबर राजीव का न हो यानी उनकी भी हत्या न कर दी जाए। उनका यह डर 21 मई 1991 को सच हो गया, जब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ (LTTE) के एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव की हत्या कर दी।

राजीव की हत्या के बाद क्यों नहीं छोड़ा भारत?

उस घटना के बाद के समय को याद करते हुए, सोनिया के लिए यह बताना मुश्किल था कि राजीव की मौत के बाद उन्होंने अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाया।

उनकी बहन ने उनसे इटली वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सोनिया ने साफ कर दिया कि भारत छोड़कर जाना उनके लिए कभी कोई विकल्प ही नहीं था। उन्होंने कहा, “भारत मेरा घर था, मेरे बच्चों का घर था।”

राजीव की हत्या ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। उनकी बेटी प्रियंका इंटरव्यू के दौरान वहां मौजूद थीं, प्रियंका ने बताया कि कैसे सोनिया घंटों अंधेरे में बैठी रहती थीं और मोजार्ट का ‘रिक्वियम’ (म्यूजिक) सुनती थीं। सोनिया ने उस गुस्से और गहरे दुख के बारे में भी बात की, जिससे वे गुजर रही थीं। उनके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि राजीव अब उनके बीच नहीं रहे।

बिना मन के बनीं कांग्रेस अध्यक्ष

राजीव गांधी की हत्या के बाद, सोनिया कई सालों तक सक्रिय राजनीति से दूर रहीं। हालाँकि, जब कांग्रेस के सामने नेतृत्व का संकट आया और पार्टी के टूटने की नौबत आ गई, तो उन पर आगे आकर पार्टी में नई जान फूंकने का दबाव बढ़ने लगा।

आखिरकार, 1998 में वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गईं। ‘द गार्डियन’ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका यह फैसला किसी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से नहीं, बल्कि अपने दिवंगत पति के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित था।

यह बदलाव उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोनिया को अपने संकोची स्वभाव को दूर करना पड़ा और हिंदी में राजनीतिक सभाओं को संबोधित करना पड़ा, जो उनकी तीसरी भाषा थी। उन्हें एक ऐसे राजनीतिक माहौल का भी सामना करना पड़ा, जिसे वह लंबे समय से संदेह की दृष्टि से देखती थीं। शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद, उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई। इसके बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA ने सरकार बनाई, लेकिन सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उनके इस फैसले ने राजनीतिक जानकारों को भी हैरान कर दिया।

उन्होंने ‘द गार्डियन’ से कहा, “मेरे मन में यह बिल्कुल साफ था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। यह मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं था।” इसके बजाय, वह कांग्रेस और UPA की कमान संभालती रहीं। 2017 में पद छोड़ने तक वह पार्टी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनकी जगह ली।

सोनिया गांधी का किताब, जो 10 नवंबर को रिलीज होने वाला है। यह किताब इटली से भारत तक के उनके सफर और उन निजी अनुभवों के बारे में जानकारी देगा जिन्होंने उनके सार्वजनिक जीवन को आकार दिया।

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तीखे तंदूरी चिकन से लेकर रोजमर्रा की अरहर दाल तक, सोनिया गांधी की आने वाली किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ इस बात की एक झलक दिखाती है कि कैसे भारतीय खाना, परिवार की परंपराएं और साड़ी इटली से भारत तक के उनके सफर का हिस्सा बनीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें