कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के संस्मरण “Belonging: A Journey of Love” से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS और मोदी सरकार के दौरान चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जे से जुड़े हिस्से हटाने के लिए पेंगुइन इंडिया दबाव डाला गया था।

एक दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया सोनिया गांधी की इस किताब को भारत में प्रकाशित नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रकाशक ने पांडुलिपि के एक हिस्से में कुछ संपादकीय बदलाव और हिस्से हटाने की मांग की थी। लेकिन सोनिया गांधी इन बदलावों के लिए तैयार नहीं हुईं और उन्होंने इनकार कर दिया था।

किताब का प्रकाशन 10 नवंबर को प्रस्तावित था। इसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिका के प्रकाशक Alfred A. Knopf ने की थी, जो Penguin Random House की Knopf Doubleday Publishing Group का हिस्सा है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रकाशक मुख्य रूप से चीन, मोदी और RSS से जुड़े हिस्सों को एडिट या हटाना चाहता था। गहलोत ने कहा कि यह सरकारी हस्तक्षेप के कारण है। वे एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहते हैं। सोनिया गांधी इतनी बड़ी नेता हैं, विपक्ष की नेता और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह तथ्य लिख रही हैं। वह कोई कहानी नहीं लिख रही हैं। यह उनके जीवन और अनुभवों के बारे में है। आप तथ्यों को कैसे नकार सकते हैं और तथ्यों पर रोक लगा सकते हैं?

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे पता कि पेंगुइन ने मोदी, RSS और चीन से जुड़े हिस्सों में बदलाव की मांग की थी, तो गहलोत ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है। पार्टी में यही चर्चा है। मैंने पांडुलिपि देखी या पढ़ी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर सोनिया गांधी से बात की है, तो गहलोत ने साफ कहा कि नहीं, मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की है।

पेंगुइन का बयान

सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद के बीच Penguin Random House India ने बयान जारी किया। प्रकाशक ने बयान जारी कर कहा कि भारत में ‘Belonging’ किताब का प्रकाशक Penguin Random House India है ही नहीं। कंपनी ने यह भी कहा कि यह कहना सही नहीं है कि लेखक ने संपादकीय बदलाव करने से इनकार किया, इसलिए Penguin Random House India ने किताब को प्रकाशित नहीं करने का फैसला लिया।

Penguin Random House India ने कहा है कि किसी किताब के तथ्यों की जांच करना और लेखक को सुझाव देना प्रकाशक की जिम्मेदारी और अधिकार दोनों हैं। कंपनी के मुताबिक, यह पब्लिशिंग प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। प्रकाशक ने कहा कि पूरी बातचीत के दौरान उसका रुख यही था कि वह सोनिया गांधी की किताब प्रकाशित करने के लिए तैयार और इच्छुक था। हालांकि, Penguin ने यह भी साफ किया कि लेखक के साथ हुई गोपनीय बातचीत पर वह आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा।

श्रीमती सोनिया गांधी जी की पुस्तक को लेकर मीडिया से वार्ता-



पत्रकार: सोनिया गांधी जी की एक जो बहुप्रतीक्षित बुक है, जो इंडिया में आने वाली थी, उसके प्रकाशन पर जो कंपनी है, उसने इंडिया में उसका प्रकाशन करने से इनकार कर दिया। किस तरह देखते हैं इस पूरे विवाद को?



जवाब: देखिए,… pic.twitter.com/hm1M58qUst — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 28, 2026

इससे पहले दिन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आखिर ऐसा क्या कारण या दबाव है कि जो किताब दुनिया के दूसरे हिस्सों में प्रकाशित हो रही है, उसे भारत में प्रकाशित नहीं किया जा सकता?

अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनका जीवन त्याग और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जिस ईमानदारी और गरिमा के साथ सोनिया गांधी ने देश की सेवा की है, वह अनुकरणीय है।

गहलोत ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी जैसी प्रतिष्ठित हस्ती, देश की वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष नेता की किताब को दबाव में “दबाना” अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या के बराबर है। उन्होंने लिखा कि असली मुद्दा यह है कि मोदी, आरएसएस और मोदी के शासनकाल में चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जे से संबंधित अंशों को हटाने के लिए पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया था। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस सच्चाई को भारत की जनता से क्यों छिपाया जा रहा है? क्या मोदी सरकार प्रकाशकों पर दबाव डालकर तथ्यों को भी बदल देगी?

कमलनाथ ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी इस विवाद पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकाशक का निर्णय बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “क्या प्रकाशक यह तय करेगा कि श्रीमती गांधी जैसी वरिष्ठ हस्ती क्या लिखेंगी और क्या नहीं? यह सवाल भी उठता है कि क्या प्रकाशक यह फैसला खुद ले रहा है या उस पर किसी का दबाव है? इससे पहले भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन संदिग्ध परिस्थितियों में रोक दिया गया है। मैं इस तरह के रुझान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा मानता हूं। श्रीमती गांधी की आत्मकथा का प्रकाशन जल्द होना चाहिए।

अशोक गहलोत का इंटरव्यू

वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार रात करीब 10 बजे ANI को दिए एक इंटरव्यू की पोस्ट भी एक्स पर साझा की। जिसमें उन्होंने सवाल और जवाब भी लिखा। अशोक गहलोत ने लिखा- श्रीमती सोनिया गांधी जी की पुस्तक को लेकर मीडिया से वार्ता-

पत्रकार: सोनिया गांधी जी की एक जो बहुप्रतीक्षित बुक है, जो इंडिया में आने वाली थी, उसके प्रकाशन पर जो कंपनी है, उसने इंडिया में उसका प्रकाशन करने से इनकार कर दिया। किस तरह देखते हैं इस पूरे विवाद को?

अशोक गहलोत: देखिए, पेंग्विन इंडिया ने जिस प्रकार से अचानक ही एक ऑथर सोनिया जी, जिसका जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि 10 नवंबर को वो प्रकाशित होगी पुस्तक। पूरे देश के अंदर एक इंतज़ार होने लग गया कब पुस्तक आएगी। अचानक यह खबर आई जिससे बहुत सबको धक्का लगा कि पेंग्विन इंडिया का जो पैरेंट कंपनी है वर्ल्डवाइड, वो तैयार है छापने के लिए पुस्तक को। तो क्या कारण है कि इंडिया का जो उनका ऑफिस है, वो इंडिया में छापने के लिए तैयार नहीं है?

कोई न कोई दबाव है। पीएमओ का होगा और किसी का होगा, वो तो वक्त बताएगा। पर अचानक यह खबर आ गई कि सोनिया जी जो लेखक हैं, उनसे पूछा गया कि हम कुछ अंश हटाना चाहते हैं। वो कैसे स्वीकार करतीं? मना कर दिया उन्होंने। मुख्य बात यह है। अब जो है क्योंकि चाइना के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, आरएसएस पे कुछ कॉमेंट होंगे उसके अंदर इसलिए इनको तकलीफ हुई होगी। तो कहां डेमोक्रेसी रही फिर?

आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप बैन करना चाहते हो। यह कहां लिखा हुआ है संविधान के अंदर? संविधान की मूल भावना के खिलाफ आप बात कर रहे हो। और राहुल गांधी जी यही बात कहते हैं बार-बार। संविधान बचाओ का मतलब क्या है? आपने कैसे इस जो पुस्तक आने वाली थी, सोनिया जी ने खुद ने जो लिखवाई थी, उसको आप दबाव देके उसके अंश को हटाना चाहते हो? और पूरी दुनिया में छपेगी वो, इंडिया में नहीं छपेगी बस। बता दीजिए आप, बहुत ही गलत तरीके से यह एक्ट हुआ है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

पत्रकार: आपको लगता है कि एक कंपनी ने यदि मना कर दिया, इंकार कर दिया, तो और कई कंपनियां आगे आएंगी?

अशोक गहलोत: और कंपनियां ऑफर कर चुकी हैं एक के बाद एक। जैसे ही मालूम पड़ा, तो बड़ी-बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, वो आगे आके सोनिया जी को ऑफर कर रही हैं। यह स्थिति है।

पत्रकार: तो आपको लगता है कि अब चूंकि जो दूसरी कंपनियां ऑफर कर रही हैं, उनके माध्यम से इंडिया में इसका प्रकाशन होना चाहिए?

अशोक गहलोत: वो फैसला सोनिया जी के स्तर पर होगा। वो तो लेखक सोनिया जी हैं, उनके स्तर पर फैसला होना है। पर जो भी होगा, मैं समझता हूं कि लोगों में आज आक्रोश पैदा हुआ है कि सोनिया गांधी का व्यक्तित्व जो है, अलग अमिट छाप छोड़ चुका है मुल्क के अंदर। जिस रूप में उन्होंने जिंदगी को जिया है देश के अंदर, भारतीय नारी की जो संस्कार-संस्कृति है, उसको जिस रूप में अपनाया विदेशी होते हुए भी, और जिस रूप में उन्होंने व्यतीत किया है जिंदगी को अपनी, जिम्मेवारी निभाई है जो मजबूरी में लेनी पड़ी इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में, उसको निभाया। बहुत कामयाबी के साथ निभाया।

अशोक गहलोत अंत में कहते हैं कि पूरा देश लोहा मान गया। आज चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, आप किसी से बात करो, प्राइवेटली बात करोगे तो सोनिया गांधी के व्यक्तित्व को लेके इक्के-दुक्के कोई पागल लोग होंगे उनको छोड़ दीजिए, बाकी आपको उनका जो औरा, उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लोग तारीफ करते हैं।

वहीं, Penguin India के पीछे हटने के बाद अब सोनिया गांधी की किताब के प्रकाशन को लेकर नए प्रकाशक मैदान में हैं। भारत में कई बड़े प्रकाशक इस किताब को पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने की रेस में शामिल हैं। खबरों के मुताबिक, HarperCollins इस डील को फाइनल करने के काफी करीब पहुंच गया है।

सोनिया गांधी पर किताब प्रकाशित नहीं करेगा पेंगुइन इंडिया, संपादकीय बदलाव से लेखिका का इनकार

सोनिया गांधी ने पहले भी दूसरी किताबें लिखी और संपादित की हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस किताब पर काम किया है, उनके अनुसार यह उनके जीवन का सबसे निजी और अहम विवरण है। नॉफ ने इसे “दुनिया की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक का एक सम्मोहक संस्मरण” बताया है। पढ़ें पूरी खबर।



