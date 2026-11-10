Sonia Gandhi Memoir Belonging A Journey of Love: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में राजीव गांधी की हत्या से पहले राहुल गांधी की ओर से कही गई डरावनी बात का जिक्र किया है।

राजीव गांधी के साथ एक दौरे पर गए राहुल गांधी ने ठीक दो महीने पहले अपनी मां से कहा था, “अगर पापा की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, तो मुझे पता है कि मुझे जल्द ही उनके अंतिम संस्कार के लिए वापस आना पड़ेगा।” सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में उस शाम का जिक्र किया है, जब तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।

सोनिया गांधी ने सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों का जिक्र किया

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में राजीव गांधी की हत्या से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि वीपी सिंह सरकार ने उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाने के एक साल से कुछ अधिक समय बाद उनकी हत्या हुई थी। सोनिया गांधी के अनुसार, दिसंबर में हुई एक समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि एसपीजी की सुरक्षा तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक किसी नए खतरे के आकलन के आधार पर इसे बदलने की जरूरत न हो।

सोनिया गांधी लिखती हैं, “ऐसा कोई भी पुनर्मूल्यांकन कभी नहीं किया गया। ठीक अगले ही महीने वी.पी. सिंह सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटा दी। एक विशेष सुरक्षा बल, जिसे खास तौर पर करीबी सुरक्षा देने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, उसकी जगह स्थानीय पुलिस को तैनात कर दिया गया।”

सोनिया गांधी ने 21 मई 1991 की शाम को याद करते हुए लिखा है कि वह दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। जब राजीव घर पर नहीं होते थे तो वह उनके बिस्तर की तरफ लेटकर एक तरह का सुकून महसूस करती थीं। उस समय प्रियंका अपने कमरे में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थीं। राहुल अमेरिका में कॉलेज में थे।

मन में एक बेचैनी सी होने लगी- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने लिखा, “अचानक मुझे गलियारे से मेरे कमरे की तरफ आती हुई कदमों की आहट सुनाई दी। घर में और कोई नहीं था, यह पक्का वही थीं। मुझे लगा जैसे वे लड़खड़ाई हों और फिर मेरे दरवाजे के पास आकर कदम अचानक रुक गए। मैंने अपनी किताब बंद की और ध्यान से सुनने लगी, मन में एक बेचैनी सी होने लगी।”

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा, “जब दरवाजा खुला, तो वे धीरे-धीरे अंदर आईं, उनके कदम बहुत संभले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हों, बहुत ही बनावटी शांति के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थीं। लेकिन उनकी सांसें तेज थीं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थीं।”

प्रियंका ने मद्रास जाने को तैयार होने के लिए कहा- सोनिया गांधी

प्रियंका ने उन्हें एक फोन कॉल, बम विस्फोट और लोगों की मौत के बारे में बताया और उनसे मद्रास जाने के लिए तैयार होने को कहा। सोनिया गांधी को इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे लिखती हैं, “मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, वह बहुत तेज बोल रही थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मद्रास क्यों? क्या राजीव मद्रास में थे? कौन सा बम? प्रियंका के शब्दों से ज्यादा, उनकी आवाज में मौजूद उस खौफ ने मुझे स्तब्ध कर दिया, जिससे मुझे समझ आ गया कि वह असल में क्या कहना चाह रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं। मैं खड़ी हुई, तो वह आगे बढ़ीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उनका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था।”

अगले कुछ मिनट यह समझने की कोशिश में बीते कि आखिर हुआ क्या है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और करीबी दोस्तों को कई फोन किए गए, तब जाकर सोनिया गांधी को इस खबर की भयावहता का एहसास हुआ। सोनिया गांधी ने लिखा, “मैं बार-बार रोते हुए कह रही थी, ‘मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। मैं उनके साथ क्यों नहीं गई?’ वह कुछ नहीं बोलीं। यकीन न कर पाने की स्थिति में और थोड़ी उम्मीद बचाए रखने की कोशिश में, मैंने खुद मिस्टर जॉर्ज को फोन लगाया। ‘बस इतना बता दीजिए, क्या यह सच है?’ उनकी आवाज कांप गई। ‘हां, यह सच है, साहब अब नहीं रहे।’ मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया हो और उस अंधेरे ने मुझे पूरी तरह से निगल लिया हो।”

राहुल गांधी से हुआ संपर्क

आखिरकार राहुल से संपर्क हो ही गया। सोनिया गांधी ने लिखा, “एक दोस्त ने उन्हें फोन करके कहा, ‘बुरी खबर है’, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ‘पापा गुजर गए, है ना?” मैंने उन्हें कसकर थाम लिया। अगर उनके शेड्यूल में कोई रुकावट न आई होती, तो वे श्रीपेरंबुदूर में राजीव के बिल्कुल पास होते।

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राजीव गांधी ने माना था कि विदेश सचिव को हटाने पर उनसे बड़ी गलती हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया गांधी से कहा था, ”मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। काश, मैंने उस समय कुछ न कहा होता।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…