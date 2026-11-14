Jagdeep Dhankhar News: सोनिया गांधी का संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ 10 नवंबर 2026 को लॉन्च हुई थी। इस किताब की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस किताब की एक प्रति पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बेडसाइड टेबल पर भी देखी गई। धनखड़ बुधवार को सुबह की सैर के दौरान गिर गए थे और फिलहाल एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अस्पताल में धनखड़ से मुलाकात की और इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। इसमें यह किताब नजर आ रही थी। पूर्व सीएम गहलोत ने लिखा, “एम्स अस्पताल, दिल्ली में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी। बीते कुछ समय में श्री धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंताजनक है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं।”

एम्स अस्पताल, दिल्ली में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी।



बीते कुछ समय में श्री धनखड़ दो-तीन बार अचानक अस्वस्थ हुए हैं, जो चिंताजनक है।



ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। pic.twitter.com/uOmIncjCBb — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 13, 2026

संस्मरण को लेकर लोगों में उत्सुकता

10 नवंबर को रिलीज होने के बाद भी इस संस्मरण को लेकर उत्सुकता बनी हुई है और पढ़ने वाले अभी भी इसकी कॉपी ढूंढ रहे हैं, चाहे वह पायरेटेड पीडीएफ से हो या बुकस्टोर से। 28 साल के अभिनव बाम्ही का खान मार्केट में फकीर चंद बुकस्टोर है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उन्होंने आखिरी बार बचपन में ऐसा उत्साह तब देखा था, जब हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज आई थी। उन्होंने कहा, “मुझे याद है सुबह 7 बजे दुकान के बाहर लाइन लगी थी और लोग किताब को लेकर उत्साहित थे। वे महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद, यह पहली बार है जब मैं पाठकों के बीच किसी किताब के लिए इतना उत्साह देख रहा हूं।”

क्रॉसवर्ड बुकस्टोर्स के सीईओ आकाश गुप्ता, जिनके 47 शहरों में 150 स्टोर हैं, ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, “हैरी पॉटर की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता… लेकिन अब तक हमने जो सबसे बड़ा क्रेज देखा है, वह शायद ‘सोनिया गांधी’ (किताब) को लेकर है।” उन्होंने इसे इस साल लॉन्च हुई ‘ओडिसी’, ‘ड्यून’ और सारा जे. मास की नई किताब से भी ऊपर रखा।

सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण को लेकर क्या कहा था?

बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण को अपने परिवार और उनके अनुभवों का एक निजी वृत्तांत बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस किताब का मकसद कोई राजनीतिक बयान देना नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में सोनिया गांधी ने बताया कि उन्होंने यह किताब लिखने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के बारे में एक अधिक व्यक्तिगत समझ पेश करना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके परिवार के जीवन और उनके कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं को हमेशा सही ढंग से नहीं दिखाया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…