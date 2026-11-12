Sonia Gandhi Memoir Belonging A Journey of Love: फिरोज में कई कमियां हैं, पर हम में से किसमें नहीं हैं?… लेकिन इससे उनके लिए मेरी भावनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें उनकी कमियों के बावजूद पसंद करती हूं, या शायद उनकी कमियों की वजह से ही पसंद करती हूं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक दोस्त को लिखे पत्र में यह बात कही। उस दोस्त ने उन्हें उनके पति के बारे में हो रही गपशप के बारे में बताया था।

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ में शामिल ये पंक्तियां इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के रिश्ते पर रोशनी डालती हैं। सोनिया लिखती हैं कि 1950 के दशक के मध्य में फिरोज एक अलग घर में चले गए, जो उन्हें संसद सदस्य होने के नाते मिला था। वे आगे लिखती हैं, वे एक आकर्षक और जिंदादिल इंसान के तौर पर जाने जाने लगे, जिन्हें दोस्तों और महिलाओं की संगत पसंद थी। वे बताती हैं कि शादी के कुछ साल बाद इंदिरा ने फिरोज को लिखा, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आप किसके साथ बाहर जाते हैं या क्या करते हैं, बस शर्त यह है कि इससे आपको खुशी मिले और आप मुझे इसके बारे में बता दें… इससे पहले कि मैं दूसरों से इसके बारे में कोई मनगढ़ंत किस्से सुनूं।

फिरोज को खलने लगा था पत्नी से दूर रहना

फिरोज और इंदिरा की शादी 1942 में हुई। पांच साल बाद भारत आजाद हो गया और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। सोनिया लिखती हैं कि उन्हें काम में इंदिरा की मदद की जरूरत थी। हालांकि फिरोज ने नई स्थिति की मांगों को समझते हुए शुरुआत में तो इस व्यवस्था के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन बाद में उन्हें यह बुरा लगने लगा। ऐसा तब हुआ जब अपने पिता के काम में इंदिरा की जिम्मेदारियां बढ़ गईं और दोनों तरफ तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। सोनिया लिखती हैं कि उस समय तक उनके दो बच्चे हो चुके थे। अगस्त 1944 में जन्मे राजीव गांधी और दिसंबर 1946 में जन्मे संजय।

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आधिकारिक मेजबान होने के नाते इंदिरा को अपने पिता के साथ भारत और विदेशों के दौरों पर जाना पड़ता था, जबकि फिरोज अपनी नौकरी की वजह से ऐसा नहीं कर पाते थे। जैमी आंटी (जो इंदिरा के स्टाफ का हिस्सा थीं) ने मुझे बताया कि औपचारिक डिनर में प्रोटोकॉल के अनुसार, इंदिरा को उनके पिता के बगल में बैठाया जाता था, जबकि फिरोज को उनसे काफी दूर या लंबी मेज के आखिरी छोर के पास जगह मिलती थी। लोग इस बात पर मजाक उड़ाते और उन्हें चिढ़ाते थे, जिससे फिरोज को बुरा लगता और वे आहत होते थे। वे आगे कहती हैं, इस तरह की घटनाओं ने शायद उनके मन में अलगाव की भावना को और गहरा कर दिया होगा।

फिरोज के एक गंभीर रिश्ते से आहत थीं इंदिरा गांधी

सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा ने उन्हें बताया था कि जब फिरोज का एक ऐसा रिश्ता बन गया जो काफी गंभीर था और जिससे इंदिरा को बहुत तकलीफ हुई। एक जबरदस्त झगड़े के बाद वे दोनों औपचारिक रूप से अलग होने के बारे में सोचने लगे थे। इंदिरा ने नेहरू से कहा कि वे इस मामले पर फिरोज से बात करें, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि फिरोज को किसी ऐसे व्यक्ति से इस बारे में बात करनी चाहिए जिस पर वह भरोसा करता हो… नेहरू ने फिरोज को समझाया, और कुछ महीनों के बाद फिरोज ने अलग होने के विचार को छोड़ दिया।

सोनिया ने लिखा कि राजीव को अपने पिता के साथ बिताया गया समय, जिसमें उनके घर जाना भी शामिल था, बहुत याद आता था। राजीव ने मुझे बताया था कि कभी-कभी वहां एक महिला भी मौजूद होती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका नाम नहीं बताया। शायद उन्हें वह नाम पता नहीं था, या फिर वे उसे याद नहीं करना चाहते थे। साल 1958 में फिरोज को दिल का दौरा पड़ा और पुराने घाव भर गए।

पुराने मतभेद भुलाकर करीब आए इंदिरा-फिरोज, लेकिन जल्द पति को खो बैठीं

इंदिरा, जो अपने पिता के साथ भूटान गई थीं, उनकी देखभाल करने के लिए वापस आ गईं। उनके ठीक होने तक, इंदिरा नर्सिंग होम में उनके साथ काफी समय बिताती थीं। 1959 में जब इंदिरा को गुर्दे की पथरी के लिए सर्जरी करानी पड़ी, तो फिरोज भी उतने ही चिंतित थे और लगातार उनके साथ रहे। उनके बीच के पुराने मतभेद खत्म होने लगे थे, और 1960 में परिवार के चारों सदस्य एक साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए लेकिन तीन महीने बाद फिरोज को एक और दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। केरल में मौजूद इंदिरा तुरंत वापस लौटीं और सीधे अस्पताल पहुंचीं। फिरोज को कुछ देर के लिए होश आया, तभी अचानक उन्हें जोर से खांसी आने लगी। इंदिरा ने उनका सिर थोड़ा ऊपर उठाया, और फिर सब खत्म हो गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी।

सोनिया लिखती हैं कि वह अक्सर उनके जटिल रिश्ते के बारे में सोचती थीं। वह लिखती हैं, मेरी सास के निधन के बाद उनके बीच हुए पत्रों को पढ़कर मुझे यह स्पष्ट हो गया कि भले ही उनके बीच तीखी लड़ाइयां हुई हों, या वे कुछ समय के लिए एक-दूसरे से दूर हो गए हों, लेकिन जो बंधन उन्हें जोड़े हुए था, वह कभी नहीं टूटा। अपनी शादी के उतार-चढ़ाव के बावजूद, मेरी सास ने एक बार मुझसे कहा था कि वे फिरोज के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थीं। वे इकलौते ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने प्यार किया था। उनके निधन के बाद मुझे उनके कागजों के बीच एक अधूरा नोट मिला: सोनिया, मैं तुम्हें यह लिख रही हूं क्योंकि मुझे तुम में अपनी कुछ झलक दिखती है, और मेरे बेटे जो तुम्हारा पति है उसमें मुझे अपने पति की कई झलकियां नजर आती हैं।

सोनिया ने लिखा, मैं कहूंगी कि इंदिरा जी का अपने पति फिरोज के साथ ही सबसे गहरा और बेझिझक रिश्ता था। यहां तक कि जब उनका वैवाहिक जीवन टूट गया, तब भी वह उन्हें प्यार भरे पत्र लिखती थीं। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी छोटी बहन अपने पति से अलग होने के बारे में सोच रही है, तो उन्होंने कहा, उसे कहो कि गुस्से या दुख की हालत में उसे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मुझे फिरोज से अलग होने का हमेशा अफसोस रहा है।

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1974 में जब मेनका आनंद ने संजय गांधी से शादी की, तो वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा बन गईं जो देश की राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ था। एक दशक से भी कम समय बाद, अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ विवाद के चलते उन्हें यह घर छोड़ना पड़ा, जिससे एक सार्वजनिक टकराव शुरू हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर, सोनिया गांधी इन घटनाओं की तुलना एक रियलिटी शो से करती हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक