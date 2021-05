राजनैतिक और निजी रिश्तों में फर्क कर पाने में असमर्थ मौजूदा राजनीति के कड़वे-विषैले दौर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की यह तस्वीर जेठ की दोपहरी में खिले गुलमोहर-सा एहसास कराती है। फोटो पुरानी है। दो अक्टूबर 2015 की। संसद में गांधी जयंती मनाई जा रही थी। बापू के चित्र पर पुष्प अर्पित करने का क्रम चल रहा था। आडवाणी भी चले। सोनिया ने संभवतः उनको किंचित लड़खड़ाता देखा। उन्होंने लपक कर हाथ का सहारा दिया। आडवाणी ने सहारा स्वीकार कर लिया। दिमाग पर बिना कोई शिकन डाले।

यह बेहतरीन फोटो निकली है इंडियन एक्सप्रेस के छायाकार अनिल शर्मा की स्मृति मंजूषा से। फोटो को नई जिंदगी मिली इसे सोमवार को ट्विटर पर डालने से। शर्मा जी ने फोटो चिपकाई नहीं कि लोग तारीफों के पुल बांधने लगे। इक्का-दुक्का को छोड़कर सारी टिप्पणियां मधुर ही रहीं। रविंदर सिंह रॉबिन सीधे फोटोग्राफर को तीन कैप्शनों का ऑप्शन देकर पूछते हैं कि आप कौन सा कैप्शन देतेः डूबते को तिनके का सहारा, PM in waiting helping each other,साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा।

From archive…

02 Oct.2015

Mahatma Gandhi birth anniversary at central hall in parliament House.@IndianExpress photo by @anilsharma07 pic.twitter.com/q0HIIqU9Xm

— anil sharma (@anilsharma07) May 24, 2021