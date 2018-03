कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचीं। यहां उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों की आजादी खतरे में है और सत्ताधारी पार्टी भड़काऊ बयानबाजी में लगी हुई है। सोनिया ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी देश के इतिहास को दोबारा से लिखने और तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने में जुटी हुई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां सवालों के जवाब भी दिए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुख्य कार्यक्रम के इतर हुई एक दिलचस्प घटना का जिक्र चैनल के ही पत्रकार राहुल कंवल ने किया है। उन्होंने बताया कि एक इटैलियन आर्किटेक्ट सोनिया गांधी के पास आया और उसने उनसे इतालवी भाषा में बात की। राहुल कंवल के मुताबिक, उस शख्स ने सोनिया गांधी से कहा, ‘मैं भी इतालवी हूं।’ इसके जवाब में सोनिया ने कहा, ‘मैं मूलत: इटली से थी। अब मैं भारतीय हूं।’

राहुल ने बताया कि लंच के दौरान सोनिया को कई तरह के पकवान पेश किए गए। राहुल ने चुटकी लेते हुए लिखा, ‘या तो जानबूझकर या अवचेतन रूप में सोनिया गांधी ने तीनों ही गुजराती पकवानों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि वह मीठा भोजन नहीं ले सकतीं।’ बता दें कि कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सोनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि न केवल इतिहास को दोबारा से लिखने की कोशिश की जा रही है, बल्कि तथ्यों को झुठलाने की भी कोशिश जारी है।

Sidelights at the @IndiaToday #LetsConclave18 lunch high-table. Severs offered Sonia Gandhi many Maharashtrian and three Gujarati dishes. Either consciously or sub-consciously Sonia avoided all three Gujarati dishes 🙂 Said I can’t have sweet food. pic.twitter.com/RBeGU42h3n

— Rahul Kanwal (@rahulkanwal) March 9, 2018