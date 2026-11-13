Sonia Gandhi Biography: किसी भी नेता की यादें कोई इतिहास नहीं होती हैं बल्कि ऐतिहासिक घटनाएं एक बड़ी कहानी बनती हैं, जिसे आम तौर पर लेखक अपने लेखों या किताबों के जरिए बताता है। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में कांग्रेस के पुराने नेता शरद पवार के 1999 में कांग्रेस से अलग होने की घटना के बारें में विस्तार से लिखा है।

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि शरद जब पवार की लीडरशिप में उनकी पार्टी के साथियों ने विदेश में पैदा होने की वजह से उनके ऊंचे पद पर रहने की काबिलियत पर सवाल उठाया तो वो रो पड़ी थीं। कांग्रेस छोड़ने के बाद NCP के संस्थापक शर पवार ने 2015 में छपी अपनी यादों की किताब ‘लोक माज़े संगति’ में इस घटना के बारे में अलग तरह से बताया।

शरद पवार ने सुनाई थी अलग कहानी

शरद पवार ने लिखा कि सोनिया गांधी ने अपने विदेशी जन्म का मुद्दा उठाया और अपने साथियों से कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर इसके असर का अंदाज़ा लगाने को कहा। पवार लिखते हैं कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप को सिर्फ़ चेतावनी दी थी कि वे ऐसे मुद्दे को कम न आंकें जिसका उनके विरोधी फ़ायदा उठा सकते हैं।

दूसरी ओर सोनिया गांधी लिखती हैं कि मई 1999 में उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) में उनके तीन साथियों का जॉइंट साइन किया हुआ एक लेटर मिला, जिसमें शरद पवार सबसे खास थे। लेटर में कहा गया था कि क्योंकि वह विदेश में पैदा हुई थीं, इसलिए वह भारत में कोई बड़ा पद नहीं संभाल सकतीं। यह मुद्दा CWC की मीटिंग में भी उठाया गया था।

‘मुझे लगा मेरी आंखों में आंसू आ गए’

सोनिया गांधी ने कहा, “मुझे लगा कि मेरी आँखों में आँसू आ गए हैं और मैं मीटिंग से बाहर चली गई। मुझे लगा कि मेरी आँखों में आँसू आ गए हैं और मैं मीटिंग से बाहर चली गई। मैं पद और पावर पाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आई थी। मेरे कुछ कलीग्स ने ही मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए कहा था, और अब वे मेरे खिलाफ हो रहे थे। मुझे ऑफिस में रहने की बात से दुख नहीं हुआ; मुझे दुख इस बात से हुआ कि भारत के प्रति मेरी लॉयल्टी पर सवाल उठाया जा रहा था।”

सोनिया गांधी ने कहा है कि CWC ने फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूरा सेशन किया और शरद पवार समेत तीन नेताओं को सस्पेंड कर दिया। बाकी दो पीए संगमा और तारिक अनवर थे। फिर उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाने के लिए अलग हो गए।

वह लिखती हैं, “महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के दौरान, हम एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग लड़े, लेकिन नतीजों ने दिखा दिया कि अगर हमें अपने कॉमन विरोधियों को हराना है, तो हमें हाथ मिलाना होगा और साथी के तौर पर मिलकर काम करना होगा। उस समय यह निगलने के लिए एक कड़वी गोली थी, लेकिन हम सब मिलकर महाराष्ट्र में कोएलिशन सरकार बनाने में कामयाब रहे, और तब से हमारा गठबंधन कायम है।”

शरद पवार का अकाउंट

शरद पवार की पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी ‘लोक माज़े संगति, 2015 में पब्लिश हुई थी और मराठी में लिखी गई थी। सोनिया गांधी को पॉलिटिक्स में आने के लिए मनाने में अपनी अहम भूमिका को बताते हुए शरद पवार लिखते हैं कि जब पार्टी सीताराम केसरी के अंडर संघर्ष कर रही थी, तब वह, एके एंटनी और गुलाम नबी आज़ाद उनके 10 जनपथ वाले घर गए थे और उनसे कांग्रेस की लीडरशिप संभालने की रिक्वेस्ट की थी। वह कहते हैं कि पीसी अलेक्जेंडर ने यह भी कहा था कि गांधी परिवार ही वह ताकत है जो कांग्रेस को एक साथ जोड़े हुए है और पार्टी को एकजुट रखने के लिए परिवार के किसी सदस्य को आगे लाना ज़रूरी था।

गांधी ने 27 दिसंबर, 1997 को पॉलिटिक्स में आने का अनाउंसमेंट किया। 14 मार्च, 1998 को केसरी को हटाने के बाद, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट बनीं। पवार का कहना है कि उनके आने से पार्टी वर्कर्स में जोश वापस आया और मुस्लिम और दलित वोटर्स के उन हिस्सों का भरोसा वापस लाने में मदद मिली जो कांग्रेस से दूर हो गए थे। हालांकि, पार्टी की लोकसभा सीटों में मामूली बढ़ोतरी हुई, 1996 में 140 से 1998 के चुनावों में 141 हो गई।

कैसे सामने आए मतभेद?

शरद पवार लिखते हैं कि गांधी के साथ उनके रिश्ते शुरू में अच्छे थे लेकिन उनके चार्ज संभालने के बाद मतभेद सामने आने लगे। उनका आरोप है कि वह ज़्यादातर सलाहकारों के एक छोटे ग्रुप पर निर्भर हो गईं, जो पार्टी में उनकी हैसियत से असहज थे और उन्हें गांधी परिवार के साथ उनके पहले के मतभेदों की याद दिलाते थे।

उन्होंने दो ऐसे उदाहरण दिए जिनमें उन्हें लगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उनके अधिकार को कम आंका गया। पहला, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के संविधान में बदलाव था, जिससे कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, पार्टी का नेता बन सकता था। पवार का कहना है कि यह बदलाव गांधी की नियुक्ति को आसान बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के नॉमिनेशन पर हुए विवाद का भी ज़िक्र किया, जिसमें गांधी द्वारा मंज़ूर की गई लिस्ट जमा करने के बाद, पार्टी के चीफ़ व्हिप ने अलग नामों वाली दूसरी लिस्ट भेजी। जब पवार ने गांधी से दूसरी लिस्ट वापस लेने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लिस्ट वापस लेने के लिए कहा।

सोनिया गांधी ने मीटिंग में क्या कहा था?

15 मई 1999 को CWC की मीटिंग में मतभेद सामने आए थे। शरद पवार कहते हैं कि सोनिया गांधी ने एक कागज़ निकाला और ज़ोर से पढ़ा, “मैं विदेश में पैदा हुई थी। अगर चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा बनता है, तो हमें मिलकर सोचना चाहिए कि इसका पार्टी के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ सकता है।”

शरद पवार याद करते हैं कि अर्जुन सिंह, एके एंटनी, गुलाम नबी आज़ाद और अंबिका सोनी ने गांधी का बचाव किया था। हालांकि, पीए संगमा ने चेतावनी दी कि BJP चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाएगी और कांग्रेस को जवाब देने की ज़रूरत है। तारिक अनवर उनसे सहमत थे।

विदेशी मूल का मुद्दा उठाने की बात

शरद पवार लिखते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में गांधी परिवार के योगदान को माना लेकिन संगमा से सहमत थे कि राजनीतिक विरोधी ज़रूर विदेशी मूल का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में हुई एक बातचीत का ज़िक्र किया जिसमें एक युवा छात्रा ने उनसे पूछा था: “100 करोड़ की आबादी वाले देश में, क्या कांग्रेस को एक भी ऐसा नेता नहीं मिल सकता जो भारत में पैदा हुआ हो?” पवार ने कहा कि इस सवाल से पता चलता है कि यह मुद्दा लोगों की समझ में आ गया है।

शरद पवार ने वह चिट्ठी भी लिखी है, जो उन्होंने पीएम संगमा और तारिक अनवर ने गांधी को भेजी थी। चिट्ठी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में उनके रोल की तारीफ़ की गई थी, यह माना गया था कि उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया है और कहा गया था कि वह अब यहां की अपनी एक सदस्य बन गई हैं लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि विदेशी मूल का मुद्दा सिर्फ़ BJP का कैंपेन नहीं था और यह भी कहा गया था कि कांग्रेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वादा करे जिससे प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस सिर्फ़ भारत में पैदा हुए लोगों तक ही सीमित रहें।

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ आज लॉन्च हो गई है। बिना किसी लॉन्च इवेंट के यह सीधे मार्केट में मिलने लगी है। प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स इंडिया के अनुसार, यह किताब देश भर के कई बुकस्टोर में उपलब्ध कराई गई है। पढ़िए पूरी खबर…