कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। बुधवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने किताब का विरोध किया और इस पर बैन लगाने की मांग की। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के कई नेताओं ने किताब का विरोध करते हुए इसके पन्ने फाड़ दिए।

शिंदे की शिवसेना ने किताब में वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और किताब में पर बैन लगाने की मांग की। शिवसेना नेताओं ने इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। शिवसेना नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे और सावरकर की बेइज्जती पर एक शब्द नहीं बोला।

पब्लिशर से इन पन्नों को हटाने की मांग है

शिवसेना की ओरसे शायना एनसी, संजय निरुपम, आनंद दुबे और अन्य नेताओं ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging a journey of love’ का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है और वीर सावरकर को बदनाम किया गया है। विरोध के दौरान उन्होंने किताब के पन्ने फाड़ दिए और पब्लिशर हार्पर कॉलिन्स से पेज 201 और 443 से कुछ हिस्से हटाने की मांग की।

किताब में किस बात को लेकर है शिवसेना की आपत्ति

शिवसेना के नेताओं का दावा है कि किताब के पेज नंबर 201 पर वीर सावरकर के बारे में विवादित टिप्पणी की गई है। उनके मुताबिक, इसमें कहा गया है कि सावरकर ब्रिटिश सरकार से लगातार माफी मांग रहे थे। शिवसेना नेताओं ने इसे सावरकर का अपमान बताया है और कांग्रेस से माफी की मांगी है।

‘सोनिया गांधी के दिल में हिंदुओं के लिए नफरत’

नेताओं ने आरोप लगाया कि किताब में वीर सावरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ कथित तौर पर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा, “उनके (सोनिया गांधी) दिल में हिंदुओं के लिए जरूर नफरत है, इसी किताब में उन्होंने शायद यह भी लिखा है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद उनकी आंखों में आंसू कैसे आए थे। फिर भी जब भगवान राम का मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई तो इसका उन्हें कोई दुख नहीं हुआ।”

शिवसेना के किताब को लेकर क्या है आपत्ति?

शिवसेना नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी ने किताब में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और सावरकर की बुराई की गई है। कथित तौर पर सोनिया गांधी ने अपनी किताब में RSS और विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सावरकर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस के नेता देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे और जेल जा रहे थे, तब सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे।

शिवसेना नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी की किताब में लिखा है कि सावरकर ने अंग्रेजों से रहम की अपील करते हुए दया याचिकाएं लिखी थीं। उन्होंने RSS पर भी आरोप लगाया कि उसके कुछ सदस्य अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते थे और उनकी मदद करते थे। आरोप है कि किताब में कहा गया है कि RSS कांग्रेस को अपने हिंदू राष्ट्र के विचार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मानता था। उनके अनुसार, RSS ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, जहां दूसरे धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leaders Shaina NC, Sanjay Nirupam, Anand Dubey and others protested against Sonia Gandhi's book Belonging, accusing it of whitewashing history and denigrating Veer Savarkar. During the demonstration, they tore pages from the book and demanded that… pic.twitter.com/fR9xGvx4Xh — ANI (@ANI) November 18, 2026

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ रिलीज हो चुकी है। इस बुक के मार्केट में आने से पहले ही कई अनसुने किस्से सामने आ रहे हैं। सोनिया गांधी की इस किताब में अभी तक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह यही है कि सोनिया प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं, लेकिन उनके बच्चे यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यह नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बनें। यहां पढ़ें पूरी खबर…