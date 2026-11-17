कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ 10 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी। वहीं 16 नवंबर को इसका विमोचन नई दिल्ली में हुआ। सोनिया गांधी की किताब रिलीज होते ही बेस्ट सेलर बन गई थी। सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के कई अहम पहलुओं का जिक्र इस किताब में किया है। साथ ही एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस किताब को लिखने में सोनिया गांधी की किसी ने मदद भी की है या नहीं? इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के एक शो में इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर (इनवेस्टिगेशन) रितु सरीन ने बताया कि किताब लिखने में किन लोगों का अहम योगदान है?

रितु सरीन के अनुसार इस किताब को कई एडिटर्स ने एडिट किया है। साथ ही फाइनल ड्राफ्ट पूरे परिवार ने देखा है। रितु सरीन ने बताया कि सोनिया गांधी खुद कह चुकी हैं कि उनके भाषण प्रियंका गांधी लिखती हैं। ऐसे में किताब में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी रोल जरूर होगा। इसके साथ ही किताब का पूरा आईडिया सोनिया गांधी का है और उसमें पश्चिमी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूर इस किताब में पूरी एक टीम लगी रही है, लेकिन शब्द सोनिया गांधी के ही हैं।

रितु सरीन ने दावा किया कि इस किताब में सोनिया गांधी के अलावा कोई अन्य लेखक नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के संपर्क में नहीं जो इस किताब से जुड़े रहे हैं। रितु सरीन उन एडिटर्स के साथ भी संपर्क में बनी रही हैं, जिन्होंने किताब को एडिट किया।

दिल्ली में हुआ किताब का विमोचन

दिल्ली के एक होटल में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी बड़े नेता पहुंचे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी चर्चा में रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,महासचिव प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और अन्य दिग्गज नेता भी किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे।

सोनिया ने खुलकर की बात

सोनिया गांधी ने विमोचन के अवसर पर शादी के बाद अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रिश्तों के बारे में भी खुलकर बात की। सोनिया ने कहा कि शुरुआत में वह इंदिरा गांधी से बहुत डरती थीं। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वह इंदिरा गांधी को ‘मां’ या ‘मम्मी’ कहकर बुलाएं, लेकिन उनके लिए मां का अर्थ केवल उनकी इतालवी मां थीं, जिन्होंने जन्म दिया था।

सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ आज लॉन्च हो गई है। बिना किसी लॉन्च इवेंट के यह सीधे मार्केट में मिलने लगी है। प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स इंडिया के अनुसार, यह किताब देश भर के कई बुकस्टोर में उपलब्ध कराई गई है। पढ़िए पूरी खबर…