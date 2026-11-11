कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय भोजन की उनके जीवन में हमेशा से खास जगह रही है। सोनिया ने कहा है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात भी अच्छे खाने की तलाश के दौरान हुई थी।

सोनिया गांधी ने कहा कि अब दाल-चावल उनके लिए घर के स्वाद जैसा है और वह इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकतीं।

सोनिया ने दिवाली से पहले अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और नातिन मिराया वाड्रा के साथ एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो ‘1, सफदरजंग रोड’ स्थित उनके आवास पर शूट किया गया। प्रधानमंत्री रहते हुए यह इंदिरा गांधी का आधिकरिक आवास था।

सूरत का गुजराती खाना भी है बेहद पसंद

सोनिया गांधी ने वीडियो को बुधवार को X और इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में सोनिया गांधी ने अपने पसंदीदा भारतीय व्यंजनों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें गुजराती खाना विशेष रूप से पसंद है। सोनिया ने कहा, ”मुझे भारतीय खाना पसंद है। मुझे बंगाली खाना भी बहुत अच्छा लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सूरत का गुजराती खाना भी बेहद पसंद है।” उन्होंने बताया कि भारत आने के बाद शुरुआती दिनों में उन्हें यहां के खानपान को समझने और इसके स्वाद का आदी होने में समय लगा।

Food has always had a special place in my story. It was while looking for a good meal that I met Rajiv, and fell in love.



Years later, India came to me the same way, one meal at a time. At first the variety amazed me and the spice scared me. Now dal chawal is the taste of home,… pic.twitter.com/t3UDydILFa — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 11, 2026

कबाब, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन का किया जिक्र

सोनिया ने वीडियो में बताया कि शुरुआत में मसालेदार भोजन उनके लिए थोड़ा मुश्किल था और उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता था लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने भारतीय व्यंजन बनाना सीखा। सोनिया गांधी ने अपने पसंदीदा व्यंजनों में कबाब, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, दाल मखनी और कश्मीरी कोफ्ता के साथ कश्मीरी साग ‘हाक’ का भी उल्लेख किया है।

प्रियंका गांधी ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके घर में रोजाना दाल-चावल बनता है। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि जब से वह इस घर में आई हैं, तब से आज तक उनके यहां केवल अरहर की दाल ही बनती है, दूसरी किसी दाल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रियंका ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी पहले गुजराती व्यंजन खांडवी बनाया करती थीं।

सोनिया ने अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था लेकिन खाने की उनकी समझ बहुत अच्छी थी। वह किसी भी व्यंजन में सुधार के लिए सटीक सुझाव दे सकती थीं।

मंगलवार को दिल्ली के कई प्रमुख बुकस्टोर्स पर सोनिया गांधी की किताब खरीदने के लिए लोगों की कतारें लग गईं। किताब विक्रेताओं ने बताया कि पहले ही दिन इसकी काफी अच्छी बिक्री हुई।

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जनता दल (यूनाइटेड) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के मुख्य सूत्रधार थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।