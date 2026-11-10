कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ रिलीज हो चुकी है। इस बुक के मार्केट में आने से पहले ही कई अनसुने किस्से सामने आ रहे हैं। सोनिया गांधी की इस किताब में अभी तक जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह यही है कि सोनिया प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं, लेकिन उनके बच्चे यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यह नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बनें।

इसी किताब से एक और खुलासा हुआ है और वह यह है कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2010 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी के सामने इस इच्छा को जाहिर किया था।

क्या कहा है सोनिया गांधी ने?

किताब में सोनिया गांधी ने इस किस्से को साझा करते हुए बताया है कि प्रणब मुखर्जी और उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी पहले भी संकेत दे चुके हैं कि UPA सरकार के दौरान प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन सोनिया गांधी उन्हें इस पद पर लाने को लेकर हिचकिचा रही थीं।

प्रणब दा के वो शब्द क्या थे?

सोनिया गांधी के मुताबिक, 2010 में प्रणब मुखर्जी ने उनसे प्रधानमंत्री बदलने का सुझाव दिया था। उस समय UPA सरकार को दोबारा सत्ता में आए एक साल हो चुका था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ने अचानक उनसे कहा था कि शायद अब प्रधानमंत्री पद पर बदलाव का समय आ गया है। सोनिया गांधी ने इसे प्रणब मुखर्जी की लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा के संकेत के तौर पर देखा था।

सोनिया गांधी ने बदल दी थी वो बात

सोनिया गांधी ने लिखा है, “प्रणब मुखर्जी ने मुझे यह सुझाव देकर चौंका दिया था। मैंने इसे उनकी लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा के संकेत के रूप में समझा। मैंने धीरे से बातचीत का रुख बदल दिया। हालांकि, वह निराश हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उनके मन में मेरे खिलाफ कुछ था।” यह घटनाक्रम उस समय का है, जब प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बीच गंभीर मतभेद चल रहे थे।

‘मनमोहन सिंह सिर्फ सरकार चलाते थे’

सोनिया गांधी ने किताब में मनमोहन सिंह के बारे में भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा था। मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे, जबकि वह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालती थीं। सोनिया गांधी ने उन आरोपों को भी खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से सरकारी फाइलें मंगवाती थीं या उन पर नजर रखती थीं।

PMO से फाइलें मंगवाने के आरोपों को किया खारिज

सोनिया गांधी के मुताबिक, UPA सरकार के दौरान सत्ता और संगठन के बीच जिम्मेदारियां बंटी हुई थीं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के कामकाज का नेतृत्व करते थे और वह पार्टी को संभालती थीं। अपनी किताब में उन्होंने उन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने सरकारी फाइलें देखने के लिए PMO से मंगवाई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के दौरान उन्होंने अपनी राय जरूर दी थी। इसका मकसद उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना था, जिन्होंने सत्ता से बाहर रहने के दौरान भी सालों तक पार्टी की सेवा की थी।

STORY | Pranab hinted at PM ambitions, shocked me with 'time for change at top' suggestion: Sonia



Congress leader Pranab Mukherjee hinted at his "long-held desire" to become prime minister during a 2010 conversation with then party chief Sonia Gandhi when he shocked her with the… pic.twitter.com/njBlfeSkPi — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026

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कई दशकों से सोनिया गांधी भारत के सबसे चर्चित परिवारों में से एक का हिस्सा होने के बावजूद, अपनी निजी जिंदगी को बहुत ही गोपनीय रखने वाली शख्सियत रही हैं। उनका जीवन प्यार, असाधारण सुविधाओं, गहरे नुकसान और लोगों की भारी उम्मीदों के बोझ से मिलकर बना है। हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में, वह उन तमाम धारणाओं से बाहर निकलकर अपनी कहानी खुद बयां करती हैं, जो दूसरों ने उनके बारे में गढ़ी थीं। यहां पढ़ें पूरी खबर…