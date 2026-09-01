Sonia Gandhi Memoir Row: पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के वकीलों ने सोनिया गांधी की आगामी किताब के कई अध्यायों में बदलाव और हटाए जाने के बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिस्ट तैयार कीं और उन्हें लेखिका को भेजा। यह बातचीत कम से कम दो महीने तक चली, लेकिन कुछ दिन पहले पब्लिशिंग डील रद्द हो गई। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में ये बातचीत सौहार्दपूर्ण थी, लेकिन आखिर में यह तल्ख हो गई। हालांकि, अल्फ्रेड ए नॉफ (पेंगुइन रैंडम हाउस का एक डिवीजन) ‘बिलॉन्गिंग’ का वैश्विक प्रकाशक है, लेकिन पीआरएचआई को इसे भारत में पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करना था।

10 नवंबर को रिलीज होने वाली इस किताब के बारे में सबसे पहले नॉफ ने घोषणा की थी और बताया था कि इसकी पहली प्रिंटिंग में 1,00,000 प्रतियां छपेंगी। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, जिन अंशों पर आपत्ति जताई गई थी, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 12 साल के शासनकाल का जिक्र, आरएसएस की भूमिका, सांप्रदायिक विभाजन और दंगों की घटनाओं का जिक्र और अल्पसंख्यकों की दुर्दशा का उल्लेख शामिल था।

राजीव गांधी के एक सहयोगी की पत्नी ने किताब पर काम किया

सोनिया गांधी की ओर से, राजीव गांधी के एक सहयोगी और पारिवारिक मित्र की पत्नी ने किताब पर काम किया। पीआरएचआई के पास सलाहकारों सहित कम से कम तीन संपादकों की एक टीम थी।

सूत्रों ने बताया कि लेखक पक्ष ने दो मुख्य तर्क दिए। पहला कि पीआरएचआई के वकील ज्यादा संवेदनशील हो रहे थे। दूसरा, कि उनके द्वारा सुझाए गए अनेक संपादन और हटाए गए अंश किताब के दो संस्करणों की अजीब स्थिति पैदा कर देंगे। इसमें वैश्विक संस्करण भारतीय संस्करण से भिन्न होगा। इस प्रक्रिया से जुड़े एक सूत्र ने कहा, “भारत में पाठकों को यह जानने के लिए कि क्या-क्या बदला गया या सेंसर किया गया, वैश्विक स्तर पर पब्लिश हुई किताब के टेक्स्ट की तुलना भारत में छपी किताब से करनी पड़ती।”

हालांकि, अंदरूनी सूत्र संस्मरणों की संरचना और विषयवस्तु के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे सटीक विवरण है। इसमें भारतीय राजनीति की दिशा पर उनके विचारों पर एक आखिरी खंड भी शामिल है।

कोई बाहरी दबाव नहीं था- पीआरएचआई

सोमवार को जारी एक बयान में, इसने कहा कि इस पर किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव नहीं था। साथ ही यह दावा करते हुए कि यह अधिग्रहण बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था, इसलिए हम इसे प्रकाशित करने के लिए वास्तव में उत्सुक थे।

पीआरएचआई ने कहा, “लेखक के प्रतिनिधियों के साथ हमारी चर्चा के दौरान, कई मुद्दे उठाए गए और उन पर विचार-विमर्श किया गया। कुछ मुद्दों पर वे बदलाव के लिए सहमत हुए और अन्य पर हमने लेखक की बात मान ली। दुर्भाग्यवश, एक विशेष मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। तब लेखक की टीम ने हमें सूचित किया कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते और हमने उनके निर्णय का सम्मान किया। चूंकि हम एक समझौते से बंधे हैं और लेखक की गोपनीयता हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम गतिरोध के कारणों का खुलासा नहीं करेंगे।”

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पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ का प्रकाशन रोकने का फैसला, उनसे जुड़ा पहला किताब संबंधी विवाद नहीं है। इस बार, प्रकाशक ने किताब छापने से इनकार इसलिए किया क्योंकि पेंगुइन पांडुलिपि के एक हिस्से में कुछ संपादकीय बदलाव करना चाहता था और कुछ पंक्तियां हटाना चाहता था, लेकिन लेखिका (सोनिया गांधी) ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…