सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती

दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ने सोनिया गांधी के भर्ती होने को लेकर एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया।

Sonia Gandhi गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं (express file photo)

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Former Congress President Sonia Gandhi) को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी के चेस्ट में इंफेक्शन (Chest Infection) है और उनकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा कि उन्हें बुखार आ रहा था, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल (Sir Gangaram Hospital) ने सोनिया गांधी के भर्ती होने को लेकर एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन के अनुसार चेस्ट मेडिसिन विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अरूप बसु (Arup Basu) और उनकी टीम सोनिया गांधी का इलाज कर रही है। बता दें कि पिछले दो महीनों में सोनिया गांधी को दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी अस्पताल में ऐसे समय पर भर्ती हुई हैं, जब राहुल गांधी लंदन दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कैंब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक बयान दिया जो विवादों में आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और हम रक्षा में लगे हुए हैं। बता दें कि इसके पहले 5 जनवरी को सोनिया गांधी की सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस समय सोनिया गांधी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय भी सोनिया गांधी को चेस्ट मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर अजय स्वरूप की निगरानी में उनकी उनका इलाज चला था।

