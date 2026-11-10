Sonia Gandhi Memoirs Belonging: सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ आज लॉन्च हो गई है। बिना किसी लॉन्च इवेंट के यह सीधे मार्केट में मिलने लगी है। प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स इंडिया के अनुसार, यह किताब देश भर के कई बुकस्टोर में उपलब्ध कराई गई है।

इनमें चेन्नई में हिगिनबोथम्स, दिल्ली में बहरिसंस और मिडलैंड, मुंबई में द व्हाइट क्रो और टाइटल वेव्स, केरल में मातृभूमि बुक्स, कर्नाटक में ब्लॉसम्स और द बुकवर्म और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल में मौजूद क्रॉसवर्ड आउटलेट्स शामिल हैं।

हम आज सोनिया जी की यादों को अपने साथ पाकर बहुत उत्साहित हैं- रजनी बाहरी

खान मार्केट में बहरिसंस बुकसेलर्स की मालिक रजनी बाहरी मल्होत्रा ने कहा, “हम बहरिसंस बुकसेलर्स में हैं। हम आज सोनिया जी की यादों को अपने साथ पाकर बहुत उत्साहित हैं। किताब रिलीज हो गई है और आप इसे पूरे भारत में हमारे सभी स्टोर्स में बहरिसंस के शोकेस में देख सकते हैं। माना जा रहा है कि यह इस दशक में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी किताबों में से एक होगी और हम इसे बेचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।”

#WATCH | Delhi: Owner, Bahrisons Booksellers at Khan Market, Rajni Bahri Malhotra says, "We are very excited. This is one of the biggest books of the year; we have been looking forward to it for months. It is really exciting to have it here finally on our shelves. We have been… https://t.co/amtKNhF9NU pic.twitter.com/Yud5C214q4 — ANI (@ANI) November 10, 2026

रजनी बाहरी मल्होत्रा ​​ने आगे कहा, “आखिरकार इसे अपनी शेल्फ पर पाकर बहुत उत्साहित हूं। हमें कल से कॉल आ रहे हैं और लोग पिछले कुछ महीनों से इसके लिए ऑर्डर दे रहे हैं। यह भारत में पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा दिन है। हम इस किताब को अपने स्टोर में पाकर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं।”

सोनिया गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर क्या कहा?

सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार को अपने हाल ही में जारी संस्मरणों के कुछ अंश साझा किए। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने उस घटना का उल्लेख किया जब 2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभालने से इनकार कर दिया था। एक्स पर पोस्ट में सोनिया गांधी ने लिखा, “मेरे मन से संदेह का आखिरी अंश भी अचानक दूर हो गया। मुझे लगा जैसे मैं खुद से कह रही हूं, ‘सोनिया, अपने प्रति ईमानदार रहो। तुम हमेशा से यह जानती थी। बस, इसे छोड़ दो।'” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…