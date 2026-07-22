सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा मिले तो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हूं। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम चिट्ठी लिखी है। सोनम वांगचुक ने कहा कि कल रात हॉस्पिटल में मुझसे मिलने और मेरा अनशन खत्म करने की आपकी सच्ची अपील के लिए धन्यवाद। हमारी बातचीत के दौरान आपने मुझे भरोसा दिलाया कि सरकार इन बातों पर पॉजिटिव तरीके से विचार करेगी।
सोनम वांगचुक के अनुसार सरकार ने ये मांग मान ली
- एग्जाम पेपर लीक होने के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को सही मुआवजा।
- माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार सहित जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में एक सही चर्चा।
किसी छात्र पर कार्रवाई न हो- सोनम
सोनम वांगचुक ने कहा, “20 जुलाई 2026 को चलो संसद मार्च पुलिस के अत्याचार और बेवजह बल प्रयोग के बावजूद बहुत शांतिपूर्ण रहा। पूरे देश और दुनिया ने उनके सब्र और डेमोक्रेटिक विरोध के प्रति उनके कमिटमेंट को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में यह भरोसा किसी भी कानूनी केस, हैरेसमेंट या इसमें शामिल लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई से और कम नहीं होगा।”
सोनम वांगचुक ने आगे कहा, “आपके आने के बाद अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के लगभग 65 सांसदों ने मुझे लिखा है, कुछ पहले ही आ चुके हैं, और कुछ के आज शाम तक आने की उम्मीद है। उन सभी ने मुझसे मेरा अनशन खत्म करने की अपील की है और मुझे याद दिलाया है कि मुझे अभी भी हमारे देश की सेवा में बहुत काम करना है। मैं उनसे सहमत हूं। मैं जीना चाहता हूं। मैं अपने छात्रों के पास, पढ़ाई के पास, और उस काम पर लौटना चाहता हूं जिसने मेरी ज़िंदगी को तय किया है। लेकिन मैं ऐसा उन नौजवानों की कीमत पर नहीं कर सकता जिनके लिए यह मूवमेंट शुरू हुआ था।”
सोनम वांगचुक ने कहा कि इसलिए मैं सरकार से पूरे सम्मान के साथ यह भरोसा चाहता हूं कि इस मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले किसी भी नौजवान प्रदर्शनकारी पर कोई सज़ा या बदले की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उनका सिर्फ़ एक गुनाह था कि उन्होंने एक सही और जवाबदेह एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज़ उठाई थी।
सरकार से भरोसा मिलने पर खत्म करूंगा अनशन- वांगचुक
सोनम वांगचुक ने कहा, “अगर ऐसा भरोसा दिया जाता है, तो मैं इस भरोसे के साथ अपना अनशन खत्म करूंगा कि सरकार ने न सिर्फ़ मेरी अपील सुनी है, बल्कि लाखों नौजवान भारतीयों की उम्मीदों को भी सुना है। ऐसे भरोसे के बिना, मुझे अपना अनशन अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि मूवमेंट को दबाने के लिए आगे ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है जो उससे सहमत हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि जब उसके नौजवान नागरिक हिम्मत, उम्मीद और पक्के यकीन के साथ बोलने की हिम्मत करते हैं तो वह उनके साथ कैसा बर्ताव करती है।”
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CJP समर्थकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।