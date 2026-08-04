Bankipur Assembly By-Elections 2026: बिहार के पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा क्या सच में अच्छे दिन आने वाले हैं?
गीतांजलि अंगमो ने तंज भरे अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज भरा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि क्या हवा का रुख बदल रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हारी है। बता दें कि बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यह सीट बचा नहीं सकी और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की।
कुछ तो हिल-डुल रहा है…
अपने पोस्ट में गीतांजलि अंगमो ने लिखा,”पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की वजह से एक दिग्गज मंत्री का इस्तीफा। अब प्रशांत किशोर की बीजेपी के लंबे समय से गढ़ रहे बांकीपुर में शानदार जीत।” सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा, “एक परिणाम से क्रांति नहीं आ जाती लेकिन कई बार एक छोटी सी दरार, हमें बताती है कि अंदर कुछ हिल-डुल रहा है। क्या भारत पॉलिटिक्स के एक नए ग्रामर की मांग कर रहा है?”
‘क्या अच्छे दिन सच में आने वाले हैं?’
गीतांजलि अंगमो ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या सच में अच्छे दिन आने वाले हैं। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम प्रत्याशी बने नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन का एक अहम नारा ‘अच्छे दिन आने वाले है’ भी था। बीजेपी की बांकीपुर की हार पर लगातार बीजेपी के विचारों से असहमत रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और नेता प्रशांत किशोर को बधाई और बीजेपी का मखौल उड़ा रहे हैं।
बांकीपुर में हार क्यों बीजेपी के लिए झटका?
बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका इसलिए भी है, क्योंकि पार्टी साल 1995 से लगातार बांकीपुर की सीट जीतती रही है। साल 2008 से बीजेपी इस सीट पर प्रत्येक विधानसभा चुनावों में लगभग 59 प्रतिशत का वोट हासिल करती रही है। यह सीट बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदसय बनने के बाद खाली हो गई थी।