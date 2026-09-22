पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को कहा कि लेह के खारू गांव के लोगों के साथ 20 किलोमीटर की पदयात्रा बदलते मौसम के कारण छोटी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह मार्च केंद्र को लद्दाख के लोगों से किए गए वादों की याद दिलाने और एक साल पहले अपनी जान गंवाने वालों के लिए न्याय की मांग करने के लिए निकाला जा रहा है।

वांगचुक ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि 20 किलोमीटर की यह पदयात्रा 23 सितंबर के लिए तय है। इसे शुरुआत में कारगिल से शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बदलते मौसम के कारण अब इसे छोटा कर दिया गया है। यह मार्च लेह में 24 सितंबर, 2025 की हिंसा की पहली बरसी से ठीक पहले आयोजित किया जा रहा है।

वांगचुक ने बताया कि यह पदयात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि थी जो लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा तथा केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए मारे गए, घायल हुए या जेल गए।

वांगचुक ने पिछले साल की हिंसा की न्यायिक जांच के निष्कर्षों की भी मांग की कहा। उन्होंने कि रिपोर्ट की आवश्यकता यह स्थापित करने के लिए थी कि गोलीबारी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने बाद में इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। वांगचुक ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट चाहते हैं ताकि यह जान सकें कि ऐसा क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है।”

वांगचुक ने मारे गए लोगों के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा और स्थायी रुप से विकलांग हुए लोगों के लिए1-3 लाख रुपये का हवाला देते हुए कहा कि यह ‘अपमान की तरह महसूस हुआ।’

क्यों कर रहे हैं मार्च?

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, “यह मार्च सरकार से उन लोगों के जीवन पर पुनर्विचार करने की अपील करेगा जो हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं। जब हम नीट परीक्षा में आत्महत्याओं के लिए 1 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, तो ये वे लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्हें बस बेरहमी से गोली मार दी गई थी। इसलिए वे देश के अन्य नागरिकों की तरह कम से कम समान विचार के हकदार हैं।”

वांगचुक ने कहा कि सितंबर को उन लोगों के लिए शहीद माह के रूप में नामित किया गया है। 24 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग

वांगचुक ने सवाल उठाया कि जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह स्थापित करने के लिए पारदर्शिता आवश्यक थी कि क्या सुरक्षा बलों की ओर से कोई कमियां थीं, ताकि इसी तरह की घटनाओं को दोहराने से रोका जा सके।

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, “यदि सुरक्षा बलों की ओर से कोई कमियां हैं, तो हमें जानना चाहिए और उन्हें अपने तरीके सुधारने चाहिए ताकि इसे कभी दोहराया न जाए। साथ ही जो पीड़ित थे उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम इस रिपोर्ट की मांग करते हैं। एक साल का समय बहुत लंबा होता है। लोगों को अब डर है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सुरक्षा बलों की ओर से बहुत सारी कमियां हैं और इसलिए वे इस रिपोर्ट को छिपा रहे हैं। इसलिए यह फिर से अविश्वास पैदा कर रहा है।”

वांगचुक ने कहा, “क्योंकि एक बात स्पष्ट है- कोई फायरिंग के आदेश नहीं थे। उन्होंने बिना आदेश के और अपने ही नागरिकों पर एके-47 से गोलियां चलाईं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जंतर मंतर पर उन्होंने केवल पेलेट गन का इस्तेमाल किया था और वह देश में इतनी गंभीर बहस का विषय बन गया। तो एक ही देश के नागरिकों के बीच यह अंतर क्यों — एक सीमा पर और दूसरा राजधानी में? यह अंतर क्यों?”

लद्दाख की राजनीतिक मांगों पर वांगचुक ने कहा कि समय के साथ मूल मांगों को कम किया गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत शामिल करना मूल मांगें थीं। उन्होंने कहा कि अब टेबल पर जो है, वह अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष व्यवस्था है, जिसमें लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ एक चुनी हुई विधानसभा शामिल है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्योंकि केंद्र का कहना है कि लद्दाख के पास अभी राजस्व नहीं है।

निर्णय में लद्दाख के लोगों की हो अधिक भूमिका

उन्होंने कहा कि लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी को तेजी से हो रहे व्यवसायीकरण से सुरक्षा की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले निर्णयों में स्थानीय लोगों की अधिक भूमिका होनी चाहिए।

वांगचुक ने कहा, “लद्दाख बहुत ही नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित है। यदि स्थानीय लोगों की इस बात में कोई भूमिका नहीं है, तो उनपर वे लोग शासन करेंगे जिनके बहुत सारे निहित स्वार्थ हैं। जल्द ही पारिस्थितिकी पर बिना किसी विचार के इसका व्यवसायीकरण, कॉरपोरेटाइजेशन और औद्योगीकरण कर दिया जाएगा।”

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, “इसलिए, हमारा मानना है कि स्थानीय लोगों की ऐसे निर्णय लेने में भागीदारी होनी चाहिए जो न केवल यहां के लोगों को बल्कि वास्तव में पूरे उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे — क्योंकि भारत और दूसरी तरफ अन्य देशों के लिए अधिकांश पानी हिमालय से ही जाता है। इसलिए हिमालय के लोगों की आवाज होनी चाहिए।”

वांगचुक ने प्रस्तावित पदयात्रा की घोषणा के बाद लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक का उद्देश्य मार्च में देरी करना था। ठोस प्रगति की कमी ने अविश्वास को गहरा कर दिया है।

इसे ‘दिल्ली की सस्ती चालें’ बताते हुए वांगचुक ने कहा, “हमारी पदयात्रा शुरू में 10 सितंबर को कारगिल से रवाना होने वाली थी। लेकिन दिल्ली बैठक बुलाई गई। अब ऐसा लगता है कि यह केवल मार्च को रोकने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने हमें निराश किया है तथा अविश्वास केवल बढ़ा ही है।”

केंद्र ने तर्क दिया है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने से सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों पर असर पड़ सकता है। वांगचुक ने इस तर्क को खारिज कर दिया और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, जो एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है।

वांगचुक ने कहा, “एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश पहले बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश था। उन्हें ठीक उसी तर्क के लिए विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।”

वांगचुक ने कहा, “और आज उसी कारण का उपयोग यह कहने के लिए कैसे किया जा सकता है कि लद्दाख के लिए हमें राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए क्योंकि यह एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है? इसका कोई मतलब नहीं है। यदि अरुणाचल एक शांतिपूर्ण राज्य रहा है, तो लद्दाख कैसे गलत हो सकता है?”

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लंबे वक्त से चली आ रहे असमंजस के बीच एक महत्वपूर्ण सफलता में केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एक चुनी हुई संस्था बनाने पर सहमति जताई। इस संस्था के पास पूर्ण विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होगीं। इसके अलावा, सातों जिलों में भी ऐसे ही निकाय बनाए जाएंगे। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।