क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गुरुवार को होने वाली बातचीत के लिए लद्दाख के नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा न बुलाए जाने पर सोनम वानचुक ने मोदी सरकार पर अपने वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। सोनम वांगचुक ने कहा कि वह बातचीत की उम्मीद में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि बातचीत नहीं हो रही है।

सोनम वांगचुक ने कहा, “एक तरफ चीन दबाव बना रहा है। वे लद्दाख को मान्यता भी नहीं देते और कहते हैं कि लद्दाख चीन का हिस्सा है। लेकिन जिस देश से हम प्यार करते हैं, वह हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। वे हर वादे से इस हद तक पीछे हट रहे हैं कि वे लद्दाख के लोगों को बाकी लोगों जैसा दर्जा भी नहीं दे रहे हैं।”

केंद्र अपने वादों से पीछे हट गया- वांगचुक

सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत छह महीने की जेल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा, “सबसे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को लेह में हुई बातचीत पूरी तरह से फेल रही। कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि केंद्र अपने वादों से पीछे हट गया। फिर उन्होंने कहा कि वे 22 अक्टूबर को दिल्ली में फिर से बातचीत करेंगे। इसलिए मैंने अपने टिकट बुक कर लिए लेकिन अब बताया जा रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है।”

15 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के अधिकारियों और लद्दाख लीडरशिप के बीच हुई बातचीत में कोई खास सफलता नहीं मिली, जबकि दोनों पक्ष 22 मई को हुई पिछली मीटिंग में ज़रूरी बातों पर सहमत हो गए थे। मई की मीटिंग में लद्दाख लीडरशिप ने अपनी मांगें कम कर दीं और अपनी पहचान, जमीन और नौकरियों की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 371(K) के तहत एक खास संवैधानिक व्यवस्था के केंद्र के ऑफर को मान लिया।

गृह मंत्रालय ने पेश किया 32 पेज का ड्राफ्ट प्रपोजल

हालांकि 15 अक्टूबर को, लद्दाख लीडरशिप ने केंद्र पर अपने वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित लेजिस्लेचर के पास अधिकार नहीं हैं और उसके पास हिल काउंसिल जैसी ही शक्तियां हैं। जबकि गृह मंत्रालय ने 32 पेज का ड्राफ्ट प्रपोज़ल पेश किया और लद्दाख लीडरशिप ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि लद्दाख लीडरशिप ने कहा कि केंद्र 22 अक्टूबर को दिल्ली में बातचीत के एक और दौर के लिए सहमत हो गया है और उम्मीद है कि वहां कुछ प्रोग्रेस होगी।

सोनम वांगचुक ने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही बातचीत करेगा। उन्होंने कहा, “नहीं तो, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वे हर वादे से पीछे हट रहे हैं, चाहे वह 6th शेड्यूल हो – जो पहला वादा था – या विधानसभा हो या बातचीत हो। वे वादों से पीछे हट रहे हैं और इस बॉर्डर एरिया के लोग बहुत दुखी हैं।”

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देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बताया कि वह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के साथ सोनम वांगचुक ने लिखा, “सरकार की ओर से हमारे काम में बाधा डालने और उसे नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, हम देश की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। और एक और सर्दी के आने की तैयारी कर रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…