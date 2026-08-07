सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर नाराजगी जताई है। वांगचुक का कहना है कि उनके 26 दिन लंबे अनशन को खत्म कराने की कोशिश में राहुल गांधी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे किया गया वादा तोड़ दिया जिसके बाद उनका नेताओं पर से भरोसा उठ गया है।

India Today से बातचीत में सोनम वांगचुक ने कहा, ”हम चाहते थे कि राहुल गांधी जी मेरे अनशन को जूस पिलाकर तुड़वाएं। गीतांजलि (मेरी पत्नी) इस पर काफी मेहनत कर रही थीं लेकिन उन्हें राहुल जी की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।”

उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी गीतांजलि की राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के पीछे भी यही निराशा थी। वांगचुक ने कहा, ”जंतर-मंतर पर भी बहुत कम नेता आए और वे भी काफी देर से पहुंचे। इसी निराशा में गीतांजलि ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी।”

सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप

वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पर भी वादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेरे अनशन खत्म होने की औपचारिक घोषणा होने तक वे मुझे सूप पिलाने वाली तस्वीरें जारी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। इसलिए अब मेरा सभी नेताओं पर से भरोसा उठ गया है।”

गीतांजलि को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर वांगचुक ने कहा कि उन्होंने बीजेपी और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर भी कड़ी टिप्पणियां की थीं। लेकिन उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने कहा, ”बीजेपी पर चार-पांच बेहद तीखी टिप्पणियां की गईं तब किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन कांग्रेस इकोसिस्टम ने उन्हें और मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया।”

वांगचुक ने कहा, ”मैं नेतृत्व से निराश हूं। उन्हें इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए।”

हालांकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की सराहना करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ उसका आंदोलन सही उद्देश्य के लिए था। उन्होंने कहा, ”मैंने इस संगठन को करीब से देखा है। इसके लोग निष्पक्ष हैं और सही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा संगठन नहीं है।”

उन्होंने CJP के चुनाव नहीं लड़ने और गैर-राजनीतिक प्रेशर ग्रुप बने रहने के फैसले का भी समर्थन करते हुए कहा, ”गैर-राजनीतिक रहकर ही यह उन लोगों की आवाज बन सकता है जिनकी कोई आवाज नहीं है। मैंने भी इसके नेतृत्व को यही सलाह दी थी।”

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बांकीपुर में BJP की हार पर कसा तंज

बिहार के पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा क्या सच में अच्छे दिन आने वाले हैं?

गीतांजलि अंगमो ने तंज भरे अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज भरा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि क्या हवा का रुख बदल रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हारी है। बता दें कि बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी लेकिन उपचुनाव में बीजेपी यह सीट बचा नहीं सकी और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की।