सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार ने उनकी मांगें मान ली। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को समर्थन दे रहे थे। अब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और कोर टीम के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर बड़ा बयान दिया है।

क्या बोले सोनम वांगचुक?

पॉडकास्टर प्रखर गुप्ता ने सोनम वांगचुक से पूछा कि उन्होंने आपको बताया कि वह किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगे? इसके बाद सोनम वांगचुक ने कहा, “नहीं, उन्होंने मुझे नहीं बताया लेकिन मैं परख रखता हूं, मैं भी तो ऑब्जर्व करता हूं। वह ऐसे संत भी तो नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वह बस ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल जरूर उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होंगी और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं इतने दिन वहां पर स्टेज पर था और इसमें कुछ गलत नहीं है कि किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो और होना भी चाहिए। देश को अच्छे लीडर्स मिलने चाहिए। लेकिन इस प्लेटफार्म की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आपने इसे राजनीतिक दल के रूप में नहीं शुरू किया है।”

सोनम वांगचुक ने कहा कि CJP को वो राजनीतिक प्रेशर ग्रुप बनाए रखें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। उन्होंने कहा, “प्लेटफार्म को राजनीतिक ना बनाएं तो लोगों की आस्था ज्यादा रहेगी। बाकी आगे जाकर आप किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं, नई राजनीतिक पार्टी शुरू कर सकते हैं। मगर इस प्लेटफार्म को जिसमें लोगों ने अपना नहीं देखा, मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं आम आदमी का हूं, इसको उन्होंने एक स्टूडेंट मूवमेंट देखा है। उसको कोई राजनीतिक रंग देना अच्छी बात नहीं है।”

राजनीतिक महत्वाकांक्षा होना काफी सामान्य है- सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं देखता हूं कि उन्होंने ऐसा ही किया तो बहुत अच्छा लगा बाकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होना काफी सामान्य है बल्कि मैं कहूंगा लोग तो क्या-क्या करते हैं। अगर अपना करियर शुरू करें तो अच्छी बात है। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं अपने स्टैंडर्ड से शायद कभी-कभी ज्यादा सोचता हूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं होना चाहिए, वह मेरी गलती है। सोनम वांगचुक ने पूछा कि क्यों ना हो? आम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, रख भी सकते हैं तो उस हिसाब से मैं उन्हें कोई दोष नहीं दूंगा।

सोनम वांगचुक ने कहा कि मेरा अनुभव है कि इसके बाद तो और भी सुलझे हुए अच्छे नेता बनकर निकलेंगे। यह मेरी उम्मीद है और ये अच्छे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए खुश हूं। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर पुराना कोई राजनीतिक कनेक्शन है तो उसपर मैं ध्यान नहीं देता और अगर भविष्य या वर्तमान में राजनीतिक कनेक्शन होता है तो वह भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बांकीपुर में BJP की हार पर कसा तंज

बिहार के पटना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की। इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने तंज भरे अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंज भरा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि क्या हवा का रुख बदल रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने गढ़ में चुनाव हारी है। उपचुनाव में बीजेपी यह सीट बचा नहीं सकी और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की।