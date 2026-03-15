Sonam Wangchuk News: केंद्र सरकार ने शनिवार को क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत खत्म कर दी, इसके बावजूद 16 मार्च को पूरे लद्दाख में होने वाले विरोध प्रदर्शन तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। 13 मार्च को कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने घोषणा की थी कि लद्दाख के लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय (MHA) केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मांगी गई गारंटियों को देने में देरी कर रहा है।”

लद्दाख में सामाजिक-राजनीतिक और धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठन KDA और एपेक्स बॉडी लेह क्षेत्र की विभिन्न मांगों को उठाने के लिए एमएचए के तहत बनी एक हाई पावर कमेटी (HPC) के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। शनिवार को KDA सदस्य सज्जाद कारगिली ने कहा कि लद्दाख जिन संवैधानिक गारंटियों की मांग कर रहा है, वे कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि एक सामूहिक चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा, “उनकी (वांगचुक की) रिहाई से हमें बहुत राहत मिली है। हालांकि, वांगचुक की हिरासत का मुद्दा केंद्र सरकार ने ही खड़ा किया था और उसी ने इसे सुलझाया भी। हमारे विरोध प्रदर्शनों और मांगों का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक है।”

16 मार्च के बंद की घोषणा करते हुए KDA नेता असगर अली करबलाई ने कहा था, “अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है और हम भारत सरकार और भारत की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसका सबसे अहम हिस्सा है पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होना।”

लद्दाख के लोगों पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश में केंद्र- करबलाई

4 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक के बाद ABL और KDA ने कहा था कि बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि एमएचए ने 15 दिनों के भीतर एक और बैठक बुलाने का वादा किया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। करबलाई ने कहा था, “उन्हें (केंद्र सरकार को) लगता है कि लद्दाख के लोगों को हल्के में लिया जा सकता है। इसलिए, MHA से मिले संकेतों और उनकी देरी करने की रणनीति को देखते हुए, हमारा मानना ​​है कि वे लद्दाख के लोगों पर अपना कोई एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका यही रवैया जारी रहा, तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने और अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।”

MHA से “बार-बार हमारे सब्र की परीक्षा न लेने” की अपील करते हुए, करबलाई ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार लद्दाख के लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रही है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद से यह क्षेत्र उथल-पुथल में रहा है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर (जहां विधानसभा होगी) और लद्दाख (जहां विधानसभा नहीं होगी)। तब से लद्दाख की राजनीतिक और कानूनी स्थिति विवादित बनी हुई है और इस केंद्र शासित प्रदेश के लोग सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन आ गए हैं।

गृह मंत्रालय ने किया था कमेटी का गठन

2023 में गृह मंत्रालय (MHA) ने एक हाई पावर कमेटी (HPC) का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उसके रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, वहां की अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करना था। इसके कार्यक्षेत्र में उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करना भी शामिल है, जिन्हें इन उपायों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जा सकता है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली HPC की पहली बैठक के बाद से ABL और KDA ने मिलकर चार-सूत्रीय एजेंडा को आगे बढ़ाया है। इस एजेंडे में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय प्रदान करना, लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करना और क्षेत्र के दोनों हिस्सों के लिए अलग-अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना शामिल है।

यह एजेंडा कारगिल और लेह, दोनों क्षेत्रों के लिए एक एकजुट करने वाला कारक भी साबित हुआ है। इस क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार उठती रही है, क्योंकि लद्दाख की 90% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) से संबंधित है। इस मुद्दे पर 2024 और 2025 में विरोध प्रदर्शन हुए। 2025 में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के एक कार्यालय में आग लगा दी, इसके जवाब में पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलाईं, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। इसी घटना के बाद, 26 सितंबर को वांगचुक को कथित तौर पर इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया।

सोनम वांगचुक के इनोवेटर से विवादों में फंसने की कहानी

1966 में लेह जिले के एक दूरदराज के गांव में जन्मे वांगचुक के बचपन के शैक्षिक अनुभवों ने उनके नजरिये को आकार दिया। एक मैकेनिकल इंजीनियर से, उन्होंने खुद को एक शिक्षा सुधारक के रूप में बदला और पहला वैकल्पिक स्कूल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) स्थापित किया। पढ़ें पूरी खबर…