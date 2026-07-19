संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को हंगामेदार तरीके से शुरू होने वाला है। विपक्ष परीक्षा पेपर लीक, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन, अयोध्या में राम मंदिर में कथित दान की चोरी, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब अप्रैल में संसद के दोनों सदनों की पिछली बैठक के बाद से विपक्ष का ही रूप बदल गया है।

चार विपक्षी पार्टियों के करीब 37 सांसदों ने BJP की अगुवाई वाली NDA का साथ दिया है। इससे सरकार को संख्या बढ़ाने में मदद मिल सकती है क्योंकि वह महिला आरक्षण एक्ट को लागू करने और संसद और राज्य विधानसभाओं की ताकत बढ़ाने के लिए एक कानूनी पैकेज फिर से पेश करना चाहती है। अप्रैल में लोकसभा टेस्ट में इसकी कोशिशें फेल हो गई थीं। इसके बाद विपक्षी पार्टियों में हुई फूट ने एनडीए गठबंधन की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन विपक्षी खेमे में कड़वाहट और मनमुटाव की भावना को बढ़ा दिया है।

TMC के बागी सांसदों को बुलाए जाने से नाराज विपक्ष

हालांकि सरकार के सूत्रों ने कहा कि संसद में तेज़ी से बदलते हालात को देखते हुए बिल पेश करने से पहले उसे वेट-एंड-वॉच अप्रोच अपनाना होगा। रविवार को विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट कर दिया क्योंकि सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट को बुलाया था, जिसका नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया नाम के एक राजनीतिक दल में विलय हो गया है। डीएमके और आम आदमी पार्टी (AAP) INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को तोड़ने की कोशिश और कॉकरोच जनता पार्टी के बुलाए गए सोमवार को संसद तक प्रस्तावित मार्च ने भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माहौल को और गरमा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस कदम की आलोचना की है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से सोनम वांगचुक के लिए बोलने की अपील की थी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है।

शरद पवार ने की आलोचना

NCP (SP) के अध्यक्ष शरद पवार ने भी सरकार के इस कदम को गैर-ज़िम्मेदाराना बताया है। ऐसे समय में उनकी पार्टी के NCP के साथ मर्जर की चर्चा है, जो NDA में है। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करके विपक्ष शहरी ऊंची जाति और मिडिल क्लास हिंदुओं के बीच नाराजगी का फ़ायदा उठाने की उम्मीद करेगा, जो दशकों से बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं।

हाल के दिनों में डिलिमिटेशन बिल पर विपक्ष बंटा हुआ दिखा है। फिर भी सरकार के नेताओं की संख्या बढ़ी है। अप्रैल में विपक्ष यह कहते हुए एक साथ आया था कि सरकार का मकसद परिसीमन के ज़रिए देश का चुनावी नक्शा बदलना है। उस समय सर्कुलेट किए गए बिलों में सरकार की तरफ़ से ज़ुबानी भरोसे के बावजूद सभी राज्यों के लिए सीटों में 50% बढ़ोतरी का ज़िक्र नहीं था। सरकार को उम्मीद है कि अगर बिल में 50% प्रो-राटा मॉडल शामिल किया जाता है, तो इनमें से कुछ पार्टियां मान जाएंगी।

15 जुलाई को एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करेगी अगर इसमें सभी राज्यों के लिए सीटों में 50% बढ़ोतरी का साफ ज़िक्र हो। डीएमके ने पिछली बार परिसीमन का ज़ोरदार विरोध किया था। हालांकि तमिलनाडु में सत्ता खोने के बाद से कहीं ज़्यादा सावधान हो गई है और अपने पत्ते नहीं खोल रही है। 16 जुलाई को पार्टी सांसदों को डीएमके लीडर एम के स्टालिन के भाषण के बाद पार्टी के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी आर एस भारती ने कहा कि अगर केंद्र उनकी सिफारिशों को शामिल करता है, तो DMK को इसका विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

हालांकि हाल के दिनों में सरकार सतर्क दिखी है। बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, “हमें देखना होगा कि संसद में चीजें कैसी दिखती हैं और फिर बिल पेश करेंगे।” सबसे पहले 17 जुलाई को सरकार ने संविधान (130वां संशोधन) बिल को फिलहाल टालने का फैसला किया, जो गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार मंत्रियों को पद से हटाने की बात करता है। फिर, सोमवार को होने वाली विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पर पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी की मीटिंग कैंसिल कर दी गई। बिल हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी बनाने की बात करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन को लेकर NDA के अंदर से भी इसका विरोध हुआ है।

सुर्खियों में राम मंदिर में कथित चोरी का मामला

विपक्ष राम मंदिर में कथित चोरी का मामला भी उठाने की योजना बना रहा है। उसे उम्मीद है कि इसका BJP के बड़े हिंदुत्व वोटर पर असर पड़ेगा। शनिवार को, राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर विवाद पर पीएम मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें उन्हें याद दिलाया गया कि उन्होंने संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने का अनाउंसमेंट किया था और इसके सदस्य RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े माने जाते हैं।

पत्र में कहा गया, “ऐसे क्राइम के सामने अब आपकी चुप्पी मंज़ूर नहीं है।” दोनों नेताओं ने ट्रस्ट के आर्थिक मामलों की इंडिपेंडेंट जांच और नतीजों को पब्लिक करने की मांग की। जहां विपक्ष अपनी कम होती संख्या के बावजूद सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार विपक्षी दलों में फूट का फायदा उठाएगी, जिससे मॉनसून सत्र में हंगामा होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: ‘नीला मेरा पसंदीदा रंग है’, अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, प्रदर्शनकारियों ने पकड़ा

जंतर-मंतर पर एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी, जिससे विरोध स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पास में मौजूद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…