सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया। 26 दिनों से सोनम वांगचुक पेपर लीक के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। सोनम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं।
जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया अनशन
जैसे ही पीएम मोदी का संबोधन हुआ, उसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो गए। सोनम वांगचुक से उन्होंने मेदांता अस्पताल में मुलाकात की और अनशन तोड़ने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बारे में भी बताया, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव का तबादला और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन था। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन की बातें भी बताई। इसके बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने के लिए सहमत हो गए।
सोनम वांगचुक ने क्या कहा?
अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अभी-अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह तथा लेह-लद्दाख की सर्वोच्च संस्था के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को कहीं भी होने से रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहें।”
पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा?
नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पहले शिक्षा विभाग में तबादला किया गया और आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया जा चुका है। दोनों फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 11:52 पर खुद वीडियो संबोधन के जरिए बताया कि पिछले ढाई महीने में पेपर लीक के खिलाफ कड़े एक्शन लिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बहुत दुखद है। इसलिए, पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे जेल में हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक एकेडमिक ईयर बर्बाद न हो। परीक्षाएं तुरंत कराना ज़रूरी था। हालांकि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ़ इतने से ही संतुष्ट हो जाएं। इसलिए, आज मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। विभागों ने लगातार काम किया और देर रात मुझे ड्राफ्ट सौंपा। इस ड्राफ्ट में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सज़ा के प्रावधान शामिल हैं, जिस पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट सहयोगियों के सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा हफ़्ता शुरू हो रहा है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह बिल जल्द से जल्द सदन से पास हो जाए।”
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केंद्र सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। वहीं पेपर लीक की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। पढ़ें पूरी खबर