नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वह गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने की जानकारी उन्होंने खुद अपने X अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर दी है। उन्होंने वीडियो में बताया है कि आखिरकार उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है और वह धीरे-धीरे सामान्य भोजन कर रहे हैं।

अस्पताल के बाद जाएंगे राजघाट

सोनम वांगचुक ने इस वीडियो में अस्पताल के बाद अपने आगे के प्लान के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल से निकलने के बाद वह सबसे पहले राजघाट जाएंगे जहां वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान सोनम वांगचुक ने देशभर के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि सभी के सहयोग और एकजुटता की बदौलत कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सफल हुआ और आगे भी जनता के मुद्दों पर इसी तरह आवाज उठती रहेगी।

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