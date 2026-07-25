Sonam wangchuk on Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार दोपहर कॉकरोच जनता पार्टी की मांग के मद्देनजर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने बयान जारी कर सीजेपी और Gen Z को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।

धर्मेंद्र प्रधान ने एक पत्र जारी कर कहा कि वह पिछले चार दशक से भी अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं और भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के सामाजिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, सरकार ने इसका संज्ञान लिया और जांच CBI को सौंप दी।

लोकतंत्र की जीत- सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने एक्स पर लिखा, यह लोकतंत्र की जीत है। सीधा लोकतंत्र… जो सड़कों से निकला है। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। CJP और देश की ‘जेन ज़ेड’ (Gen Z) को बधाई; और उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर और डर के डर को त्यागकर देश के हर कोने से आवाज उठाई। जवाबदेही से अब सुधार की ओर बढ़ रहे हैं।

IT'S A VICTORY OF DEMOCRACY

direct democracy… straight from the streets.

It's a victory of peace, patience & persévérance.

Congratulations CJP, Gen Z of the nation and thank you all citizens for shedding fear and the fear of fear and rising up from every corner of the nation.… pic.twitter.com/rSLOfvba2R — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 25, 2026

भारत के ‘विश्वगुरु’ होने का क्या मतलब है- सोनम वांगचुक की पत्नी

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजली अंग्मो ने एक्स पर कहा, “अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत के ‘विश्वगुरु’ होने का क्या मतलब है, तो वह हमारी ‘जेन जी’ (Gen Z) पीढ़ी है। उन्होंने सनातन धर्म को सिर्फ उपदेशों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाया है। बिना नफरत के साहस। बिना हिंसा के मज़बूती। बिना आँख मूँदकर माने देशभक्ति। दुनिया भर के अपने हमउम्र लोगों के उलट, उन्होंने दिखाया है कि आप अपने ही देश को जलाए बिना अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। शायद अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी इन युवा भारतीयों से हिंदू धर्म, राष्ट्रवाद और ‘विश्वगुरु’ होने का असली मतलब सीखे।”

हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं- अभिजीत दीपके

इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, “ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि यदि आप डरते नहीं हैं, आप इस सरकार के सामने झुकते नहीं, तो हम किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं।”

आगे अभिजीत दीपके ने कहा, “डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह लोकतंत्र है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो और मांगें हैं तो हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। लेकिन आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए और दूसरा, 20 तारीख को जिन पुलिसकर्मियों ने यह (लाठीचार्ज) हरकत की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखें, कॉकरोच से पंगा मत लो।”

यह भी पढ़ें: ‘झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है। अभिजीत दीपके ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरते नहीं हैं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने नहीं झुकते हैं, तो हम किसी का भी इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं।”

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है। अभिजीत दीपके ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरते नहीं हैं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने नहीं झुकते हैं, तो हम किसी का भी इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें