Maharashtra News: महाराष्ट्र में सोमवार को एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे को फोन किया। बोंद्रे पश्चिमी विदर्भ के बुलढाणा जिले की चिखली विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे।

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल के जरिये हुई इस बातचीत में राहुल गांधी ने कथित तौर पर राहुल बोंद्रे से पार्टी न बदलने का आग्रह किया। सपकाल ने ही गांधी से बोंद्रे से बात करने को कहा था। राहुल बोंद्रे मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाले थे।

राहुल गांधी ने बोंद्रे को दिया आश्वासन

फोन पर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बोंद्रे को आश्वासन दिया कि पार्टी न केवल उनके साथ खड़ी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की डराने-धमकाने वाली रणनीति का मुकाबला करने के लिए हर संभव मदद भी करेगी। जब बोंद्रे ने राहुल गांधी को अपनी हाल की हार के बारे में बताया, तो गांधी ने उनसे कहा, “जीतने के लिए कभी-कभी हारना भी जरूरी है।”

इस लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार- बोंद्रे

बोंद्रे ने कहा कि राहुल गांधी का फोन आने के बाद वह अभिभूत हो गए। बोंद्रे ने फोन पर राहुल गांधी से कहा, “अब जब आपने फोन किया है, तो मैं इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े।” उसी दिन बाद में बोंद्रे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के साथ खड़े होकर इस लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं।”

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बिहार के जमुई में लड़के और लड़की के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने बिहार सरकार से जवाब मांगा है और सभी आरोपियों की पॉस्को एक्ट के अंदर गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि जो घटना हुई है, वह संस्कृति नहीं बल्कि पितृसत्ता है। बता दें कि घटना के संबंध में पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…