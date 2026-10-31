Uttarakhand Joshimath Helicopter Crash: चमोली जिले में शुक्रवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए छह लोगों में कर्नाटक के पांच दोस्त शामिल थे। इनमें बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। छठे व्यक्ति पायलट कैप्टन हिमांशु थे। वह दिल्ली के रहने वाले थे।

कर्नाटक के जिन पांच लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान इंस्पेक्टर अरुण सालुंके, हासन के व्यवसायी प्रताप बाचीहल्ली निंगाराजू (जिनका कांग्रेस से जुड़ाव था), बेंगलुरु के वकील सुधीर के. और शंकरगौड़ा वी.बी. और तुमकुरु के एच.एस. नटराज के रूप में हुई है। ये सभी दोस्त चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड गए थे।

कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक हेलीकॉप्टर, जिसमें ये पांच यात्री सवार थे, बद्रीनाथ से देहरादून जाते समय दोपहर करीब 2 बजे हाथी पर्वत इलाके के पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

सभी शव बरामद किए गए

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तुरंत सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीमों को खोज और बचाव अभियान के लिए तैनात कर दिया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “बचाव दलों ने पायलट सहित सभी छह लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जोशीमठ लाया जा रहा है।”

मृतकों के दोस्तों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन लोगों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी और इन्होंने मिलकर चार धाम यात्रा की योजना बनाई थी। तुमकुरु में एक सहकारी समिति के सचिव महेश ने बताया कि वह शंकरगौड़ा और एच.एस. नटराज के दोस्त थे और उन्हें भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि काम में व्यस्त होने के कारण वे नहीं जा पाए।

वे तीन दिन पहले निकले थे- महेश

महेश ने कहा, “वे तीन दिन पहले निकले थे। मुझे उम्मीद थी कि वे कल (शनिवार) वापस आ जाएंगे। मेरी कल (गुरुवार) शंकरगौड़ा से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि वे कुछ काम में व्यस्त हैं और वापस आने पर हम बात करेंगे।” उन्होंने बताया कि यह समूह अपनी यात्राओं के दौरान सोशल मीडिया पर नियमित रूप से तस्वीरें और अपडेट साझा करता था। हालांकि, इस बार उन्होंने कोई तस्वीर या स्टेटस अपडेट पोस्ट नहीं किया। महेश ने बताया कि परिवारों को हादसे की जानकारी दे दी गई है।

नटराज का परिवार तुमकुरु जिले के हुलियुरदुर्गा में रहता है। वह मुर्गी पालन से जुड़े व्यवसाय में थे, उनका परिवार गांव में एक कम्युनिटी हॉल भी चलाता है। नटराज के परिवार में अब उनके दो बच्चे हैं। एक अन्य दोस्त, मंजूनाथ ने बताया कि सुधीर अक्सर अपने पैतृक स्थान जाते रहते थे और अपने करीबी दोस्तों के साथ यात्राओं का आयोजन करते थे। इस समूह को 28 अक्टूबर को तीर्थयात्रा से कर्नाटक वापस लौटना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनकी योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं।

वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे- मंजूनाथ

निंगाराजू हसन जिले के बाचेहल्ली के रहने वाले थे। आईटीआई कोर्स पूरा करने के बाद, वह बेंगलुरु चले गए, जहां उन्होंने रियल एस्टेट में आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम किया। वह हसन में कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। मंजूनाथ ने कहा, “वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। वह परिवारों को शादियों के आयोजन और चिकित्सा संबंधी जरूरतों में मदद करते थे।”

प्रताप के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। मंजूनाथ ने बताया, “प्रताप राजनीतिक करियर बनाने के इच्छुक थे और यात्रा से लौटने के बाद, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सिलसिले में गांवों का दौरा करने की योजना बना रहे थे।” बेंगलुरु में सीसीबी के टेक्निकल सेल में इंस्पेक्टर अरुण सालुंके के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।

सालुंके ने अपने करीबी दोस्त को अगस्त में खो दिया था

अगस्त में, सालुंके ने अपने एक करीबी दोस्त और साथी पुलिस अधिकारी, रवि केबी को खो दिया था। रवि दक्षिण-पूर्व साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर थे और मध्य प्रदेश में एक साइबर क्राइम संदिग्ध को गिरफ्तार करने जाते समय एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। रवि की मौत के बाद, सालुंके ने फेसबुक पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था कि वे सिर्फ एक सहकर्मी नहीं, बल्कि वर्दी में मेरे भाई थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी पीड़ितों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों की पहचान के लिए पीड़ितों के रिश्तेदारों से डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने चमोली जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने और राहत एवं बचाव से जुड़ी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तत्परता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…