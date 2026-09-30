तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक बार फिर डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को धारापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग शायद इसी साल हुए विधानसभा चुनाव परिणाम भूल गए हैं। लोगों ने चुनाव में टीवीके को वोट कर चुना और डीएमके को घर भेज दिया।

जोसेफ विजय ने आगे कहा कि इन लोगों को अभी भी लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन हमारी सोच राजशाही या शाही शासन वाली नहीं है। हम लोगों की सेवा करने और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए राजनीति में आए हैं। लोगों ने हम पर बहुत भरोसा किया है और हम निश्चित रूप से उस भरोसे को कायम रखेंगे।

Dharapuram, Tamil Nadu: Chief Minister C. Joseph Vijay says, "Some people seem to think that we have forgotten that in the 2026 elections, the people voted for and elected the Tamilaga Vettri Kazhagam, and that the DMK has been sent home. They still believe that they are the… pic.twitter.com/v4mzPhEkgD — ANI (@ANI) September 30, 2026

पहले दिन से काम में जुटी हमारी सरकार- जोसेफ विजय

सी जोसेफ विजय ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद राज्य में टीवीके सरकार बनने के कुछ ही दिनों में लोगों से किए गए वादे पूरे करने के लिए काम शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है, हम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीवीके सरकार में स्कूलों और पूजा स्थलों के पास स्थित 717 TASMAC शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। लोगों 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है।

सीएम जोसेफ विजय ने यह दावा भी किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 2,546 नए पद बनाकर “सिंगप्पेन” नाम की एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के 37 जिलों और नौ नगर निगमों में ड्रग-रोधी इकाइयां बनाई गई हैं। इनकी 65 टीमें ड्रग से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं।

जोसेफ विजय ने आगे कहा कि राज्य में दूध खरीद की कीमत 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। ‘वेत्री पयनम’ योजना के तहत महिलाएं पूरे तमिलनाडु में बसों में 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि पोंगल से ‘अन्नपूर्णी योजना’ के तहत हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे।

यह भी पढ़ें- 1 ग्राम गोल्ड रिंग स्कीम: CM जोसेफ विजय ने नवजात को पहनाई पहली सोने की अंगूठी, जानें किसे मिलेगा लाभ और क्या है पात्रता