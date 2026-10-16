केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार सुबह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सत्ता परिवर्तन’ के दावे पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के नौजवानों को अराजकता की राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग बांग्लादेश की घटनाओं से प्रेरित होकर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति से प्रेरणा ली है। वहीं दूसरी ओर, कुछ लोग बेशर्मी से सरकार को गिराने की बात करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करना और देश में आग लगाना है। उनका संघर्ष चुनावी सुधार के लिए नहीं है, न ही यह एसआईआर या ज्ञानेश कुमार के बारे में है। यह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी नहीं है, बल्कि, यह देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हथियाने की साजिश है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के संवैधानिक निकायों को राजनीतिक हितों के लिए बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। यह समझना जरूरी है। झूठे आक्रोश, संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों और राजनीतिक अवसरवादिता के जरिए भारत के विकास पथ को प्रभावित नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को व्यवधान की राजनीति में लिप्त होने के बजाय जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और अपनी राजनीतिक भूमिका का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

कांग्रेस पर हमलावर होते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से सत्ता से बाहर है। सिंह ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के बिना, क्या आप रायबरेली में अपनी सीट भी जीतने में सक्षम हैं?

वहीं, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि देश को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। संवैधानिक निकायों में भी बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशांत भूषण ने कहा था- हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन

बता दें, इससे पहले गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजित दीपके की ओर से गुरुवार को बुलाए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेस में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि वह चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। सामाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, प्रशांत भूषण ने कहा, “जरूर सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ…हम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। इसमें क्या गलत है?”

वरिष्ठ अधिवक्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “भाजपा ने बार-बार आंदोलन किया कि सत्ता परिवर्तन हो…और कहते हैं कि ये लोग सत्ता परिवर्तन के लिए साजिश कर रहे हैं।”

प्रशांत भूषण ने कहा कि सत्ता परिवर्तन कराना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंग्रेजों के समय जो देशद्रोह का कानून बना था, वह असंवैधानिक है…जब तक यह हिंसक नहीं होता…सिर्फ सरकार के खिलाफ असंतोष या विरोध की भावना पैदा करना हमारे संविधान में अपराध नहीं है।

CJI और जजों पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, पत्रकारों की सुरक्षा और चुनाव आयोग के SIR अभियान से जुड़ी 46 याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को सुनवाई की। अदालत ने अलग-अलग मामलों में नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीखें तय कीं। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की SIR याचिका पर टिप्पणी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हुई। अदालत के लिखित आदेश के मुताबिक, एक याचिकाकर्ता के आचरण पर स्पष्टीकरण मांगने संबंधी टिप्पणी संजय राउत के संदर्भ में थी, राहुल गांधी के लिए नहीं। पढ़ें पूरी खबर।