नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान बिहार में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। तीन परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाली कंपनी के 14 सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं।

जांच में खुलासा हुआ है कि असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को परीक्षा दिलाई जा रही थी। इसके लिए करीब 30 लाख रुपये तक लिए जा रहे थे।

TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में अर्पित राज को मास्टरमाइंड मान रही हैं। अर्पित एक मेडिकल कॉलेज का छात्र है। उसका नाम 2024 के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। उस समय भी उससे पूछताछ की गई थी। अब एक बार फिर पेपर लीक और फर्जी अभ्यर्थियों से जुड़े मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब हाजीपुर निवासी मयंक कश्यप संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा गया। उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपनी के कर्मचारी के रूप में परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लिया था। जब प्रशासन को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ, तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर तीन अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की गई। इसके बाद कई अन्य सॉल्वरों और गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने अपनी जांच में पूनम कुमारी नाम की एक महिला का भी जिक्र किया है। बताया जा रहा है कि वह एक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंची थी। इसके अलावा रायबरेली एम्स का छात्र सौरभ और एनएमसीएच, पटना का छात्र संजीत भी इस गिरोह से जुड़े होने के आरोपों के घेरे में हैं।

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