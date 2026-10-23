भारत-चीन के बीच बातचीत को एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में तनाव की खबरों के बीच ITBP के प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने माना है कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आए थे। उन्होंने कहा कि इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है।

6 सितंबर को भारत की तरफ वाचा-दमाई सीमा बैठक स्थल पर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसका मकसद वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास इलाके में चल रहे विवादों को सुलझाना था।

द इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले कोर कमांडर स्तर की इस बातचीत की खबर दी थी। इससे पहले भी दोनों तरफ के स्थानीय सैन्य कमांडरों ने हाल के हफ्तों में कई बैठकें की थीं ताकि विवादों को सुलझाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, तनाव बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सैनिक अब भी बड़ी संख्या में इस इलाके में तैनात हैं।

अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ?

ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने अरुणाचल प्रदेश में भारत और दूसरे देश के सैनिकों के बीच कई जगहों पर आमना-सामना होने की बात कही। उन्होंने राजस्थान के अलवर में ITBP जवानों के सम्मान समारोह में यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में चीन का नाम नहीं लिया।

कपूर ने कहा कि इस स्थिति में ITBP की नई शौर्य कमांडो टीमों ने शानदार काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि ITBP को 2004 में चीन से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और बल को अपनी मूल जिम्मेदारी पर ध्यान बनाए रखना चाहिए।

इससे पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन खबरों पर जवाब मांगा था जिनमें दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोका है।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि ऐसी खबरें चिंताजनक हैं और केंद्र सरकार को इस पर तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

ITBP में बड़े बदलाव की तैयारी

आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सैन्य बल को आधुनिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इसके तहत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए एक स्पेशल फोर्स तैयार की जाएगी। यह फोर्स भारतीय सेना से अलग होगी। इसके अलावा पुराने हथियारों को बदला जाएगा, सीमा चौकियों पर जमीन के नीचे सुरक्षित ठिकाने बनाए जाएंगे और ड्रोन व एंटी-ड्रोन क्षमता बढ़ाई जाएगी।

कपूर ने कहा कि आज के समय में गुरिल्ला युद्ध की जरूरत नहीं है। इसलिए ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए एक विशेष फोर्स तैयार की जा रही है जो सेना से अलग होगी।

उन्होंने बताया कि अभी ITBP की हर बटालियन में एक शौर्य कमांडो टीम बनाई गई है। इसके अलावा दो और टीमें गठित की गई हैं। योजना है कि हर बटालियन में शौर्य कमांडो की एक पूरी कंपनी हो।

कपूर के मुताबिक, जल्द ही शौर्य कमांडो की एक पूरी बटालियन भी तैयार की जाएगी। ITBP की ऑपरेशंस विंग इस पर काम कर रही है। यह बटालियन बल की विशेष इकाई होगी जिसे ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए अलग पहचान दी जाएगी।

पुराने हथियार बदलेगा ITBP

ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि बल में इस्तेमाल हो रहे कई हथियार काफी पुराने हैं। 50 साल से अधिक उम्र के जवान आज भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने बल में शामिल होने के समय इस्तेमाल किए थे। हालांकि हथियारों में कुछ बदलाव हुए हैं। लेकिन अब उन्हें आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसके लिए ITBP ने अपनी योजना में बड़ा बजट रखा है।

सीमा चौकियों पर जमीन के नीचे बनेंगे सुरक्षित ठिकाने

कपूर ने कहा कि युद्ध के बदलते तरीकों को देखते हुए सीमा चौकियों पर जमीन के नीचे सुरक्षित ठिकाने बनाना जरूरी है। उनके मुताबिक, खुले मैदान में मौजूद सैनिकों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए युद्ध जैसी स्थिति में अंडरग्राउंड शेल्टर सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ITBP की सभी कंपनियों ने अपनी सीमा चौकियों (BOPs) पर जमीन के नीचे सुरक्षित ढांचे बनाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि ये स्थायी सुरक्षा ठिकानों के रूप में काम करेंगे और युद्ध के दौरान जवानों की रक्षा करेंगे।

ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम पर बड़ा निवेश

ITBP प्रमुख ने कहा कि ड्रोन ऐसी तकनीक हैं जिनकी मदद से छोटा देश भी बड़ी सैन्य ताकत को चुनौती दे सकता है। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिका के साथ ईरान के संघर्ष का उदाहरण देते हुए ड्रोन की बढ़ती भूमिका का जिक्र किया।

कपूर ने कहा कि ITBP को भी ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण फंड का 70% हिस्सा ड्रोन पर खर्च किया गया है।

उन्होंने बताया कि सीमा की सुरक्षा करने वाली सभी बटालियनों में एक-एक ड्रोन प्लाटून बनाई गई है। ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ITBP अपने स्तर पर भी ड्रोन तैयार कर रहा है।

कपूर ने बताया कि 3500 से 4000 करोड़ रुपये की नई योजना में से 1000 करोड़ रुपये ड्रोन खरीदने और उनसे जुड़ी तकनीक पर खर्च किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें: 1962 में भारत चीन से क्यों हारा, आज उस युद्ध से क्या सबक लेने की जरूरत? EXPLAINED

चीन ने 64 साल पहले 20 अक्टूबर को भारत पर दो तरफ से हमला किया था। पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के इलाके में चीनी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। नेफा में आज का अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से शामिल थे। पढ़ें पूरी खबर…