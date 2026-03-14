Centre Revokes Detention of Sonam Wangchuk: लद्दाख में शांति बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्र ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत रद्द कर दी है। केंद्र का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई टालने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने NSA के तहत वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच इस मामले की सुनवाई 17 मार्च को करेगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस तारीख के बाद और कोई दलील नहीं सुनेगा।

पिछले साल सितंबर में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने से पहले दुनिया उन्हें तीन दशकों से एक शिक्षा सुधारक, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एक इनोवेटर के तौर पर जानती थी। लद्दाख से लेकर नई दिल्ली तक, हर किसी के चहेते वांगचुक की जलवायु सक्रियता ने धीरे-धीरे उन्हें लद्दाख की राजनीति के पेचीदा जाल में खींच लिया।

यह 30 साल की यात्रा एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुई, जो लद्दाख के नाजुक पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहता था, समय के साथ-साथ वह एक मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता बन गया, जो लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और वहां के लोगों की जमीन, नौकरियों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की मांग कर रहा था। लेकिन पिछले साल NSA के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी यह लंबी यात्रा रुक गई।

1966 में लेह जिले के एक दूरदराज के गांव में जन्मे वांगचुक के बचपन के शैक्षिक अनुभवों ने उनके नजरिये को आकार दिया। एक मैकेनिकल इंजीनियर से, उन्होंने खुद को एक शिक्षा सुधारक के रूप में बदला और पहला वैकल्पिक स्कूल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) स्थापित किया।

वांगचुक ने अपनी पूरी ऊर्जा लद्दाख और वहां की शिक्षा पर केंद्रित की। 1994 में, उन्होंने सरकार को ‘ऑपरेशन न्यू होप’ शुरू करने में मदद की। यह सरकारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का एक साझा प्रयास था। इस आंदोलन ने उन्हें लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के प्रशासन के और करीब ला दिया और उन्हें कई शैक्षिक परियोजनाओं के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। 2005 में, उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शासी परिषद (national governing council for elementary education) का सदस्य नियुक्त किया गया।

सोनम वांगचुक ने बनाए आइस स्तूप

वांगचुक के इनोवेटिव दिमाग ने लद्दाख के नाजुक इकोलॉजी से जुड़ी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। 2013 में उन्होंने ‘आइस स्तूप’ बनाए। ये पानी जमा करने के लिए बनाए गए आर्टिफिशयल ग्लेशियर थे। यह लद्दाख की गर्मियों में पानी की किल्लत का एक समाधान थे। वांगचुक की लद्दाख की पारिस्थितिकी में गहरी दिलचस्पी जागी, जिसने उन्हें एक जलवायु कार्यकर्ता बना दिया। उनका संस्थान ‘SECMOL’ पहला ऐसा ‘ग्रीन कैंपस’ था जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता था। उन्हें 2018 में ‘रेमन मैग्सेसे पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया।

5 अगस्त 2019 को, जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया, तो लेह के ज्यादतर लोगों की तरह वांगचुक ने भी इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। लद्दाख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने लद्दाख के लंबे समय से देखे जा रहे सपने को पूरा किया। ठीक 30 साल पहले, अगस्त 1989 में, लद्दाख के नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश (UT) का दर्जा पाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में मदद करने वाले आप सभी लोगों का धन्यवाद।”

2020 में, जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, तो वांगचुक ने लोगों से अपनी “वॉलेट पावर” का इस्तेमाल करने और चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। ​​इसके एक साल बाद, उन्होंने उन सैनिकों के लिए ‘सोलर टेंट’ तैयार किए।

वांगचुक, जो अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे, उन्होंने 2023 में ‘खारदुंग ला’पर ‘क्लाइमेट फास्ट’ रखने की घोषणा की। इस उपवास का मकसद लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम पर जलवायु परिवर्तन के पड़ रहे बुरे प्रभावों को उजागर करना और ‘छठी अनुसूची’ (Sixth Schedule) के तहत लद्दाख के लोगों के लिए सुरक्षा की मांग करना था। सरकार ने उन्हें इस उपवास की अनुमति नहीं दी और उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। इस दौरान उन्होंने एक राजनीतिक बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बजाय, लद्दाख का जम्मू-कश्मीर के साथ रहना ही ज्यादा बेहतर था।

सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन की घोषणा की

इसके एक साल बाद, उन्होंने लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अपनी मांग को लेकर ‘आमरण अनशन’ करने की घोषणा की। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी मांग में यह बात भी जोड़ दी कि लद्दाख को इंडस्ट्रियल माइनिंग लॉबी से भी सुरक्षा की जरूरत है। इस मांग ने उन्हें सीधे तौर पर केंद्र सरकार के आमने-सामने ला खड़ा किया।

केंद्र सरकार ने वांगचुक पर शिंकजा कसना शुरू किया

केंद्र सरकार ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पहले उनके संस्थान ‘हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख’ को आवंटित जमीन का आवंटन रद्द किया गया और फिर उनके खिलाफ CBI जांच शुरू कर दी गई, लेकिन वांगचुक ने हार नहीं मानी और वे अपने इरादों पर डटे रहे। उन्होंने एक और अनशन शुरू किया, इस बार केंद्र और लद्दाख की कोर कमेटी के बीच होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, जो 6 अक्टूबर को तय थी।

इस अनशन के 15वें दिन युवाओं का एक समूह अलग हो गया और हिंसा पर उतर आया, जिसके चलते पुलिस की गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। केंद्र ने वांगचुक पर अपने भड़काऊ बयानों से युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया और उनके संस्थान का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। यह तीन-दिनों का घटनाक्रम आखिरकार पिछले सितंबर में वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुआ।

जोधपुर जेल से 170 दिन बाद रिहा होंगे सोनम वांगचुक

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी रद्द करने का फैसला किया है। वांगचुक को पिछले सितंबर में लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लेकर राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया था। पढ़ें पूरी खबर…