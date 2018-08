मुजफ्फरपुर कांडः मंत्री मंजू वर्मा ने दिया इस्तीफा, ब्रजेश ठाकुर से पति के रिश्ते का मामला

बिहार को शर्मसार करने वाले मुजफ्फरपुर के बालिका गृह बलात्कार कांड पर सियासत और तेज हो गई है। बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंजू वर्मा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया है। मंजू वर्मा पर विपक्ष पहले से हमलावर था। इस मामले में अब मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर भी संलिप्तता के आरोप लगने से मामला और संगीन हो गया था। हालांकि मंजू वर्मा ने पहले कहा था कि आरोप जबतक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगी।

बताया कि कल सीबीआई की टीम ने ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की पड़ताल की थी। इस पड़ताल में पता चला था कि मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के संपर्क में थे और दोनों के बीच बातचीत भी हो रही ​थी। इस खुलासे के बाद मंजू वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया।

I resigned because media and opposition had created a furore

, but I have full faith in CBI and Judiciary, I am sure truth will be out and my husband will come out clean: Manju Verma,Bihar Minister who resigned. #MuzaffarpurShelterHome pic.twitter.com/PGDTPC94Vm

— ANI (@ANI) August 8, 2018