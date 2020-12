सोशल मीड‍िया पर कुछ लोग एक वीड‍ियो शेयर कर रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं क‍ि र‍िलायंस इंडस्‍ट्रीज ल‍िम‍िटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जारी सरकारी द‍िशा-न‍िर्देशों का उल्‍लंघन कर पोते के जन्‍म का जश्‍न मनाया।

वीड‍ियो में क्‍या द‍िख रहा है: इसमें अनंत अंबानी बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आमिर खान से खुश होकर गले मिल रहे हैं। इसे अंबानी परिवार में नन्हे मेहमान की आने की खुशी से जोड़कर देखा गया। फिल्म जगत के कई अन्य दिग्गज अभिनेता-अभिनेत्री भी इसमें नजर आते हैं। कटरीना कैफ आरआईएल चैयरमेन से ‘गले मिल’ रही हैं। वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नजर आते हैं। अमिताभ बच्चन भी वीडियो में नजर आते हैं और रेखा भी हैं।

इस वीड‍ियो के आधार पर क‍िया जा रहा क्‍या फर्जी दावा: इस वीडियो को शेयर कर सोशल मीडिया यूजर्स मुकेश अंबानी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार पोते के जन्म का जश्न मनाया।

क्‍या है सच, कब का है वीड‍ियो?

कई सोशल मीडिया यूजर्स और न्यूज वेबसाइट ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। बताया जाता है कि वीडियो करीब 15 महीने पहले ही इंटरनेट पर आ चुका था। इस हिसाब अंबानी परिवार की पार्टी में कोरोना दिशा-निर्देश तोड़ने का सवाल नहीं उठता। एक दावा ये भी किया गया कि मुकेश अंबानी के घर पोता होने की खुशी में जश्न मनाया गया, जबकि पोते का जन्म दिसंबर, 2020 को हुआ। उस हिसाब से ये दावा भी झूठ है। वायरल वीडियो प‍िछले साल गणेशोत्‍सव का है।

